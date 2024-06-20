الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار فى البدرشين

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

صرحت النيابة العامة بدفن جثة شاب لقي مصرعه، نتيجة اصطدام قطار به أعلى قضبان السكة الحديد بقرية المرازيق بمنطقة البدرشين في الجيزة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب أعلى قضبان السكة الحديد في مزلقان بقرية المرازيق بمنطقة البدرشين في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص اصطدام القطار السريع بها عند مزلقان في قرية المرازيق بمنطقة البدرشين في الجيزة، مما أدى إلى مصرعه.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

قضبان السكة الحديد قرية المرازيق البدرشين النيابة العامة عمليات الجيزة

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