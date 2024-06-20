أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": التيارات الدينية "متقاولة" على حرق البلد

كشفت المحامية أميرة بهي الدين عن شهادتها بشأن ثورة 30 يونيو.

قالت خلال لقائها ببرنامج" الشاهد"، مع الإعلامي د.محمد الباز، المُذاع عبر "إكسترا نيوز": التيارات الدينية والمتحالفون معها "متقاولين" علي خراب البلد وحرقها.

وأضافت: “هناك قطاع من اليسار كان ومازال فصيلا وطنيا، منه حزب التجمع الذي دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الأخيرة، ومن أول يوم لحكم الإخوان كان موقفه مختلفا وهو له أعضاء كثر يدعمون الدولة ومؤسسات الدولة بمنتهي الوطنية”.

يعد "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والباز، ويخرجه أحمد داغر إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.