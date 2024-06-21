إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعي وبناء مخالف بمراكز الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها الفورية وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كل أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.

جاء ذلك خلال متابعته جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

وتمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٦ حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة ١٠ قراريط و٢٠ سهما، و٥ حالات بناء مخالف على مساحة ٥٣٠ مترا مربعا.

مرور على الأراضي المستردة

وشدد المحافظ على التصدي لأي شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وعلى صعيد مواز، وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية خلال جولته، بمضاعفة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والقري لنظافة الطرق السريعة والاهتمام بصيانة كشافات الإنارة بالطرق العامة والسريعة واستبدال الكشافات التالفة لإنارة الطرق لتسهيل الحركة عليها وتحقيق مستوى من الأمان للمارة وعدم السماح بوجود أي إشغالات وإزالة التعديات، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق لسهولة حركة سير المواطنين وحفاظًا على أرواح المواطنين من التعرض لمخاطر الحوادث.

وشن مركز ومدينة طنطا حملة مكبرة للنظافة بسيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة لتنظيف الطرق و إزالة كآفة اشكال الاشغالات من الطريق العام، وعدم السماح بالتعدي لضمان عدم إعاقة الحركة المرورية للحفاظ على سلامة الطرق ومرتاديها حفاظًا على حياة المواطنين.

وخلال الحملة، جرى تحرير عدد من محاضر إشغال الطريق العام، بالإضافة لتحرير عدد من المحاضر البيئية.