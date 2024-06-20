الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نماذج استرشادية للتدريب على امتحانات الثانوية: ماذا يحدث في اللجان؟

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

تقدمت وزارة التربية والتعليم مجموعة من النماذج الاسترشادية للتدريب على الامتحانات حول كل ما يتعلق بعدد الأسئلة في كل مادة والدرجات المستحقة لكل سؤال على الطلاب وتوجيهات بأن تكون البدائل في الأسئلة الموضوعية لا تتضمن إلا بديل واحد صحيح، مع مراعاة دقة الصياغة ووضوح الأسئلة وتوفير كتيبات المفاهيم لاستخدامها في الحل.

امتحانات الثانوية العامة 

وأصدرت الوزارة، تعليماتها المشدده للتأكد من جاهزية لجان امتحانات الثانوية من خلال التأكيد على الملاحظين بأهمية توفير الهدوء داخل اللجنة والسماح للطلاب بالدخول مبكرا للانتهاء من عمليات التفتيش وكتابة البيانات قبل بدء الامتحان، والسماح بدخول المراوح، ومراقبة اللجان للتأكد من سلامة الإجراءات داخل اللجان.

تجهيز لجان الامتحانات 

وشددت الوزارة على ضرورة البعد عن الأخطاء في صياغات الاسئلة وعن الأخطاء اللغوية، والقضاء على الغش سواء العادي أو الجماعي أو الإلكتروني، والبعد عن الاسئلة التعجيزية والالتزام بقواعد وضع الاسئلة بشكل سليم، وتجنب وضع أكثر من بديل يحمل نفس درجة الصحة، وتجنب وضع أسئلة موجودة في كتب خارجية خاصة قدر الإمكان، مع تضمين الامتحانات أسئلة تناسب مختلف مستويات الطلاب

وقامت الوزارة بتوعية الملاحظين والمراقبين بكيفية التعامل مع الطالب بشكل أدم، مع التدخل السريع عند وجود أي مشكلة في أثناء سير العملية التعليمية والتعامل معها بشفافية وتقديم النتائج للراى العام، مع تطبيق القواعد والقوانين على الجميع بدون تفرقة.

امتحان اللغة العربية

يأتى ذلك بالتزامن مع استئناف أعمال امتحانات المواد الاساسية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 حيث يؤدي 745 ألف و86 طالبا، بالثانوية العامة، اختبار مادة اللغة العربية، بعد غدٍ السبت، موزعين في 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية إضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

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