الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": جماعة الإخوان جهزت لثورة 25 يناير واستغلت أحلام الشباب

أميرة بهى الدين
أميرة بهى الدين

قالت الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين، إن جماعة الإخوان جهزت لثورة 25 يناير واستخدمت الشباب الغير خاضع لها، كما استخدمت أحلام الناس المشروعة في التغيير، وصدورا المشهد وكأنه عفوي.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن يوم الخميس 27 يناير 2011 قال الإخوان إنهم نازلين لميدان التحرير والميادين الأخرى، مؤكدة أنهم تركوا الشاب بيوم 25 يناير وكانوا لا يحمولون أي أيدلوجية.

وأكدت أنها كانت ترى أن الإخوان أعدت لذلك؛ لأنه لا يوجد عمل عفوي ولا صدفة في السياسة، متابعة،  أن كل شخص نزل سواء كان  غاضبًا أو له حلم من الأحلام المشروعة من الاعتراض على النظام السابق،  لا أحد منهم كان يعرف ماذا بعد  ولكن الإخوان  كانوا يعلمون أنهم القادمون وهذه كانت قراءتي لما حدث.

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

أميرة بهي الدين جماعة الإخوان ثورة 25 يناير أحلام الناس المشروعة السياسة

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