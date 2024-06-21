الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السياحة: لم نستقبل شكاوى طوال موسم الحج إلا فى مخيمات الاقتصادى والبرى بمنى

حجاج
حجاج

 أعلنت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، أن بعثة الحج السياحي لم تتلقى أي شكاوي فيما يخص مخيمات (مشعر عرفات) بكافة مستويات الحج السياحي (الفاخر – الخمس نجوم – الاقتصادي – البري)، وفيما يخص مخيمات مشعر (منى) لم تتلقى الوزارة شكاوي من مخيمات المستوي (الفاخر – الخمس نجوم – البري)، لكن تلقت بعض الشكاوى من (مخيمات المستوى الاقتصادي بمشعر منى) وكانت الشكوى من تكرار انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لتخفيف الأحمال مع نقص في بعض خدمات الإعاشة بأحد مكاتب المستوى الاقتصادي وذلك في اليوم الأول فقط من أيام المبيت بمنى والتي قامت لجان الوزارة بالتعامل معها وحلها على الفور.

 

فتح تحقيق مع اى شركة سياحة قامت بتسفير الحجاج بعيدا عن الاطر النظامية 

كما أكدت أن الوزارة لم تتلقى حتى الآن أي شكوى رسمية من أي مواطن ضد أى شركة سياحة مرخصة من الوزارة بخصوص تحايلها بتنظيم حج باستخدام تأشيرات زيارة، مؤكدة أنه حال حدوث ذلك أو التأكد من قيام أي شركة بترتيب سفر أي من الحجاج بعيدًا عن الأطر النظامية أو بصورة غير رسمية سيتم فتح التحقيق معها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، علمًا بأن الوزارة كانت قد أهابت أكثر من مرة من قبل جميع شركات السياحة المرخصة بضرورة الالتزام بالقوانين، وحثت المواطنين على عدم حجز أي رحلات لحج السياحة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة وبتأشيرات الحج، وعدم التعامل مع أي كيانات غير مرخصة تقوم بتنظيم رحلات حج أو عمرة، وأكدت أنه لن يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست من خلال تأشيرة زيارة.  

 

كما قامت غرفة العمليات التي شكلتها الوزارة من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، بالتواصل والمتابعة المستمرة من مصر مع بعثة الوزارة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة أحوال حجاج السياحة المتواجدين لأداء فريضة الحج في الأراضي السعودية وطمأنة ذويهم في مصر، حيث تلقت حتى الآن ما يقارب من 300 مكالمة هاتفية من ذوي الحجاج للاطمئنان عليهم وتم طمأنتهم جميعًا على حالة ذويهم الصحية.

 

ويمكن التواصل مع غرفة العمليات من خلال رقم الهاتف / 01550008630 – 01550008633  ، كما يتم استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين وكذلك حجاج السياحة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن للوزارة (19654).

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