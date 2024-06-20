السياحة تتابع أحوال الحجاج بعد انتهائهم من أداء المناسك والعودة من منى

اعلنت وزارة السياحة والآثار، ان غرفة عمليات بعثة الحج السياحي المتواجدة حاليًا في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري،تواصل متابعتها لأحوال حجاج السياحة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج وعودتهم من مخيمات مشعر (منى)، حيث تقوم بعثة الوزارة بالتواصل المستمر مع كافة مشرفي شركات السياحة للاطمئنان على أحوال الحجاج والتأكد من استقرارهم بأماكن اقامتهم سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة.

كما قامت لجان الإشراف بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بالمرور على أماكن إقامة الحجاج للاطمئنان على أحوالهم، وتهنئتهم بإتمام مناسك الحج، واستطلاع آرائهم عن الخدمات المقدمة من مكاتب الطوافة خلال أيام المشاعر بمخيمات منى وعرفات.

8 حالات لحجاج السياحة بالمستشفيات السعودية

كما أنه يتم المرور الدوري على المستشفيات المركزية بمكة المكرمة للاطمئنان على الحالة الصحية لحجاج السياحة، حيث يوجد حاليًا عدد (8) حالات مرضية فقط محجوزة بالمستشفيات من إجمالي عدد حجاج السياحة هذا العام والذي بلغ (25223 حاج)، وهو ما يمثل نسبة (0.02 %) من عدد الحجاج، بواقع (5 حالات ذكور، 3 حالات إناث)، وبلغت أعداد الوفيات بين حجاج السياحة (10 حالات وفاة) وكانت لأسباب طبيعية؛ وهو ما يمثل نسبة (0.04 %) من عدد الحجاج.

لاحالات مفقودين بين حجاج السياحة

ومن جانبها، أوضحت سامي بأنه لا توجد أي حالات مفقودة إطلاقًا حاليًا من بين كافة حجاج السياحة، ولا توجد أيضًا أي حالات تعرضت لحوادث أو إصابات خلال أداؤها مناسك الحج، مشيرة إلى أنه يتواجد مع الحجاج عدد (723 مشرف) أي بمتوسط (1 مشرف لكل 35 حاج) وهي نسبة أعلى من النسبة المقررة بضوابط الحج السياحي هذا العام.

وأضافت أن لجان الوزارة للإشراف على برامج الحج السياحي تم المراعاة في تشكيلها تتبع رحلة ومسار الحاج لتكون متواجدة في كافة النقاط خلال أداؤه لمناسك الحج، لافتة إلى تواجد لجان الإشراف بالنقاط التالية (ميناء نويبع البحرى – ميناء العقبة بالأردن – منفذ حالة عمار البري بالحدود الأردنية السعودية – مطار جدة – المدينة المنورة – مكة المكرمة – لجان للإشراف خلال أيام المناسك بمنى وعرفات) وهو ما يضمن التتبع اللحظي لأحوال حجاج السياحة مما أدى الى عدم وجود أي حالات فقد لحجاج السياحة، وكذا النسب الضئيلة جدًا لحالات الوفاة والحالات المرضية لحجاج السياحة مقارنة بإجمالي أعداد الحجاج.

كما تتابع الوزارة، عن كثب الخدمات المقدمة من الشركات السياحية للحجاج والتأكد من تلقيهم للخدمات المتفق عليها، حيث تلقت الوزارة عدد (9 شكاوى) بسبب شكاوى تسكين في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدم الالتزام بالبرنامج السياحي، وهو ما يمثل نسبة (0.03 %) من إجمالي عدد حجاج السياحة.

