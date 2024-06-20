الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لا داعى للقلق.. نصائح ذهبية لطلاب الثانوية للتعامل مع أسئلة الامتحانات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

قدم الخبير التربوى د. عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية‏ بجامعة القاهرة، عددا من النصائح لطلاب الثانوية العامة حول طرق التغلب على القلق والتوتر المبالغ فيه وكيفية التعامل مع ورقة الإجابة، مؤكدًا أنه يجب أولا التأكد من كتابة البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح والحرص على نظافة ورقة البابل شيت وحمايتها من التلف وعدم استخدام مزيل الحبر مطلقا، كما يمكن استخدام قلم رصاص خفيف للتظليل وبعد التأكد من الإجابة يتم التظليل النهائي بالقلم الجاف.

امتحانات الثانوية العامة 

وطالب الخبير التربوي بضرورة قراءة ورقة الأسئلة بهدوء قبل الإجابة واستخدم مسطرة معتمة وضعها فوق النقطة التي تقوم بحلها لا تتجنب ترحيل الإجابات في البابل شيت، مع ضرورة البدأ بحل الأسئلة السهلة أولا فربما تجد فيها ما يرشدك لحل الأسئلة الصعبة، وفي الأسئلة المقالية لخص الإجابة جيدا قبل كتابتها في المساحة المخصصة.

وشدد "حجازي" على ضرورة لا تتجاوز المساحة المخصصة للحل في ورقة الأسئلة المقالية واكتب بخط واضح ومعتدل الحجم، وتابع لا تسرف في الشرح في أثناء إجابتك على الأسئلة المقالية وركز على العناصر الأساسية المطلوبة في الإجابة وأخيرًا راجع جيدا قبل تسليم ورقة الإجابة.

كيفية الإجابة على الأسئلة

وأكد د. تامر شوقي أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس ضرورة تسجيل بياناته بشكل سليم في ورقتى الإجابة وتوزيع وقت الامتحان على الأسئلة المختلفة، وعدم التوقف كثيرا أمام الأسئلة الصعبة والبدء بحل الأسئلة السهلة قبل الأسئلة الصعبة، والإجابة الدقيقة على الاسئلة المقالية في حدود المطلوب والتركيز على الأفكار الجوهرية فقط.

وطالب شوقي بأنه عند الشك في وجود بديل أو أكثر خاطئ يتم استبعاد تلك البدائل والتركيز على البدائل الصحيحة فقط، وعدم الاستعانة بكتيبات المفاهيم إلا في أوقات الاحتياج إليها فقط والإجابة على كل سؤال دون النظر الي البدائل في البداية ثم اختيار البديل الصحيح المتوافق مع ما اختاره الطالب وعدم ترك أي سؤال بدون إجابة حتى لو لجأ الطالب إلى تخمين الإجابة الصحيحة، ومراجعة الإجابات أكثر من مرة قبل تسليمها.

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