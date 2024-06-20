الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثانوية العامة.. "التعليم": وصول أسئلة امتحان اللغة العربية إلى مراكز التوزيع بالمحافظات النائية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

قالت مصادر خاصة بديوان عام الوزارة، إنه تم وصول أوراق أسئلة مادة اللغة العربية الخاصة بالثانوية العامة إلى مراكز توزيع الأسئلة بالمحافظات النائية من خلال الطيران الجوي تحت حراسة أمنية مشددة، لصناديق الأسئلة بعد تشميعها بالشمع الأحمر، مؤكدة أنه لا يتم فتح صناديق الأسئلة إلا داخل اللجان الامتحانية تحت قيادة رئيس لجنة السير.

وعن التشديدات الأمنية، أكدت المصادر أنه تم تسليم اللجان في قبضة رجال الشرطة ورؤساء اللجان، بداية من أمس الخميس، مع التشديد على مراجعة كافة كاميرات المراقبة داخل الفصول فى التأكد من تشغيلها ووصولها بغرفة العمليات المركزية بالمديريات التعليمية والوزارة، مضيفا أنه تم التشديد أيضًا على تفعيل كافة أجهزة العصا الإلكترونية لاستخدامها في التفتيش الإلكتروني للطلاب، للتأكد من عدم حوزتهم أي أجهزة غش إلكتروني.

وقد أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تجهيز لجان الامتحانات استعدادًا لأداء طلاب الثانوية العامة امتحانات المواد الاساسية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث يؤدي 745 ألف و86 طالبا، بالثانوية العامة، اختبار مادة اللغة العربية، بعد غد السبت.

امتحانات الثانوية العامة

تعقد امتحانات الثانوية العامة في 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركزا لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبا مكفوفا و3306 طلاب دمج تعليمى و1646 طالبا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

تجهيز الكنترول المركزي

وفي الإطار ذاته، أعلنت الوزارة جاهزية الكنترول المركزي بمدينة السادس من أكتوبر، المختص بالتقدير الإلكتروني لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2024، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال كنترول الرصد، كما تم الانتهاء من تجهيز القاعات المخصصة تمهيدا لاستقبال أوراق الإجابة، حيث من المقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل، مدخلي البيانات بالكنترول المركزي بأكتوبر بالعمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية، كما يتم حاليًا أيضًا إعداد الكنترول المركزي لاستقبال أوراق إجابة امتحان أولي المواد المضافة للمجموع (اللغة العربية)، التي من المقرر أن تعقد يوم السبت المقبل؛ وذلك تمهيدًا لإعدادها لعملية التصحيح الإلكتروني.

وزارة التعليم الثانوية العامة اللغة العربية امتحانات الثانوية العامة كنترول الثانوية العامة

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