الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حرب الجوع".. هل تدخل السودان أخطر مجاعة في العالم؟

الجوع فى السودان
الجوع فى السودان

في مشهد مأساوي يعيد إلى الأذهان صور الماضي القاتم، يقف السودان على حافة كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتدق الولايات المتحدة ناقوس الخطر، محذرة من شبح مجاعة قد تكون الأسوأ منذ أربعة عقود. 

وفي خضم الصراع الدامي الذي يمزق أوصال البلاد، تتحول أرض السودان الخصبة إلى أرض قاحلة من المعاناة، وأطراف النزاع، في تجاهل تام لصرخات الجوعى، يحجبون شريان الحياة المتمثل في المساعدات الإنسانية، وكأن مأساة السودان لم تكن كافية، ويبدو أن أنظار العالم قد انصرفت عنها.

وسط هذا المشهد القاتم، دعت الولايات المتحدة العالم إلى الاستيقاظ بشأن الحرب السودانية، محذرة من أن السودان يواجه أخطر مجاعة فى العالم منذ 40 عامًا، حيث يواجه الملايين كارثة مع اتهام الأطراف المتحاربة باستخدام الوصول إلى الغذاء كسلاح فى الحرب.

بهذا الموعد.. خطر مجاعة "كارثية" قادمة في السودان | سكاي نيوز عربية
أرشيفية

برنامج الأغذية العالمي: نواجه صعوبات في إيصال مساعداتنا إلى مناطق النزاع 

تواصلت "الدستور" مع محمد جمال الدين، موظف التواصل ببرنامج الأغذية العالمي بالسودان، من خلال البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بالبرنامج، وقال: إن المناطق التي وصلتنا عنها تقارير تفيد بوفاة أشخاص جوعًا هي التي لم نستطع الوصول اليها بمساعداتنا الانسانية الطارئة وتشمل الخرطوم وجنوب وشمال دارفور وكردفان.

وأكد "جمال الدين"، من خلال مراسلته لنا، أن البرنامج يواجه صعوبات كبيرة للوصول للأشخاص المحتاجين بالإعانات الغذائية والتغذوية الضرورية في مناطق النزاعات، خصوصًا في الخرطوم وكردفان ودارفور وحديثًا ولاية الجزيرة، مناشدًا جميع الأطراف المتنازعة لتأمين الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية للحاق بالوضع الإنساني المتدهور قبل فوات الأوان.

محادثتنا مع مسئول برنامج الأغذية العالمي

مسئول أممي: الوضع يتفاقم في السودان

وفي تصريحات مثيرة للقلق، حذر جاستن برادي، مدير المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان، من وضع إنساني كارثي يهدد البلاد، واصفًا المشهد بأنه يُذكر العالم بأسوأ حالات المجاعة التي شهدها العالم، مشيرًا إلى تحديات خطيرة تواجه العمل الإنساني.

وأشار "برداي"، في تصريحاته، إلى مواجهة ما يقرب من 5 ملايين شخص خطر المجاعة، بينهم مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، حيث وردت تقارير عن حالات يأكل فيها الناس أوراق الشجر، وأمهات يطبخن التراب لأطفالهن.

ومع اقتراب موسم الأمطار، حذر المسئول الأممي من تفاقم الوضع، داعيًا إلى تحرك عاجل لتخزين الإمدادات قبل فوات الأوان، مشيرًا إلى استمرار العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان.

جاستن برادي – قناة ليبيا
المسئول الأممي جاستن برادي

وزير الزراعة السوداني: التقارير الدولية محاولة للضغط السياسي وزعزعة ثقة المواطنين

ورغم تلك التقارير التي تنذر بكارثة في السودان، نفى المهندس عبدالله محمد عثمان، وزير الزراعة السابق في السودان، صحة التقارير الدولية حول وجود مجاعة في البلاد، وأكد أن 80% من مناطق الإنتاج الزراعي خارج نطاق النزاعات، مشيرًا إلى استمرار المشاريع الزراعية حتى في المناطق المتأثرة بالصراع.

وأوضح "عثمان"، في حديثه، أن المشكلة محصورة في 10-15% من السكان في المدن الخاضعة لسيطرة المعارضة، رافضًا فكرة وجود مجاعة في بقية أنحاء السودان، معتبرًا التقارير الدولية محاولة للضغط السياسي وزعزعة ثقة المواطنين.

خطر مجاعة كارثية تنتظر السودان بين أبريل ويوليو | أحدث التطورات | AR
أرشيفية

مندوب السودان بالأمم المتحدة: لا نواجه أي مجاعات

وأكد على كلماته، الحارث إدريس، مندوب السودان للأمم المتحدة، فقال إن هناك بعض الإشكالات في وصول السلع خاصة الحبوب الغذائية لبعض المناطق في ولاية الجزيرة وكردفان ودارفور، وهذا لا يعني وجود مجاعة، حيث أن المجاعة مرتبطة بتوفير الحبوب من الإنتاج المحلي والاستيراد الخارجي.

واتهم "إدريس"، في تصريحات تلفزيونية، التقارير الصادرة من الجهات الرسمية مثل منظمة الأغذية العالمية "الفاو" قررت أن إنتاج المحاصيلة الغذائية في السودان مشتركة مع الأمان الفني للأمن الغذائي بوزارة الزراعة، وهذا لا يعني مجاعة، ولا يتحدث عن تحديات في إيصال الحبوب الغذائية.

السودان مجاعة في السودان أخطر مجاعة في العالم مسئول أممى أزمة السودان

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

عاجل.. فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2024

الان.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني 

الحكومة لمجلس النواب: تقليل تخفيف أحمال الكهرباء أول يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

اقفل الشباك ولا افتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب