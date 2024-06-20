القاهرة الإخبارية: نتنياهو يبحث عن صورة نصر مزيفة فى إسرائيل

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن بنيامين نتنياهو يحاول البحث عن طوق نجاة يخرجه مما صعد إليه إلى الشجرة ولم يستطع النزول إليها، ويحاول جاهدا أولا استجداء الشارع الإسرائيلي من خلال لقائه بعوائل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، ويتوعد هو وزوجته وسارة بأنه سيقوم بالإفراج عن كل المحتجزين الأحياء منهم والأموات، ويتحدث عن 120 وبأن هناك قدرات عسكرية عالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وبأن مزيدًا من الضغط العسكري يولد انفراجات سياسية فيما يتعلق في ملف المحتجزين.

وأضافت أبوشمسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه صورة النصر حتى وإن كانت مزيفة الذي يبحث عنها نتنياهو، ولربما إمادة هذه الحرب كانت قد انعكست إيجابيًا على نتنياهو من خلال تقليص النسبة في الفارق بين الأصوات وبينه وبين بيني جانتس الذي انسحب واستقال من حكومة الطوارئ، والتي على إثرها قال نتنياهو بأنه حل هذه الحكومة بضغط من سموترتيش بحل حكومة الطوارئ، لكي تعود الأمور إلى نصابها قبل السابع من أكتوبر.

وأوضحت أن الحديث بأن القرارات فيما يتعلق بالحرب يجب أن تتخذ من الكابينيت المعني بإدارة الشئون السياسية والأمنية، وهذا الكابينيت في طبيعته يميل إلى اليمين إلى التطرف، وإلى ما يريده نتنياهو باستمرار العمليات العسكرية وعدم المضي قدما في صفقة التبادل.

وأكدت أن إيتمار بن غفير لا يريد حل هذا المجلس بل يريد الإنضمام إليه في كل زيارة في كل أي اقتحام له يقول بأنه يجب على نتنياهو أن يضمني إلى كابينيت الحرب.