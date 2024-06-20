"القومي للسينما" يعلن آخر موعد لتلقي أعمال مسابقة سيناريو الفيلم

يستقبل المركز القومي للسينما، برئاسة د.حسين بكر الأعمال المشاركة في مسابقة سيناريو الفيلم القصير والتي يقيمها تحت عنوان "تحدي مونودراما الصورة"حتي 30 يونيو الجاري، وتتضمن تقديم سيناريوهات نهائية قابلة للتنفيذ تعتمد موضوعاتها على الممثل الواحد في المكان الواحد، وان تكون الأفكار والمعالجات إنسانية عامة، والحرص على الابتكار والابتعاد عن المألوف في معالجة الفكرة، الاعتماد على لغة الصورة بشكل أساسي في معالجة الفكرة وصياغة السيناريو،لا يتخطى الزمن (5) دقائق.

وفى بيان صادر عن المركز القومي للسينما، أشار إلى أنه يتم إرسال الأعمال من نسختين، واحدة بصيغة pdf والأخرى بصيغة word، إضافة لصورة من إثبات الشخصية وإقرار يفيد امتلاك المتسابق للعمل، وفي حالة اعتماد المتسابق على مصدر أدبي يجب أن يقدم ما يفيد حصوله مسبقًا على حقوق العمل الأدبي.

يتم التقديم من خلال هذا الرابط:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfslhiwNQ7L.../viewform

ويتولى المركز القومي للسينما تشكيل لجنة من الفنانين المتخصصين لتقييم السيناريوهات واختيار (5) أعمال فائزة يتم الإعلان عنها وتكون قرارات اللجنة نهائية، ومن جانبه يقوم المركز بإنتاج الأعمال الفائزة جميعها أو بعضها في إطار خطته ووفق جدول زمني يحدده، ويقوم المركز بترشيح مخرج مناسب لكل عمل، وستعود ملكية الأفلام المنتجة للمركز وله وحده الحق في الاشتراك بها في المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية وكذلك تنظيم عروض الأفلام، ويعتبر اشتراك المتسابقين موافقة منهم على شروط المسابقة، ومن المقرر أن يمنح السادة كتاب الأعمال الفائزة شهادات تقديرية، والمسابقة مفتوحة لكل الاعمار.

حسين بكر رئيسا لـ"القومي للسينما"

وأصدرت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة قرارًا بندب د.حسين محمد حسين بكر، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون- رئيسًا للإدارة المركزية للمركز القومي للسينما، بقطاع شئون الإنتاج الثقافي، لمدة عام.