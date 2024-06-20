الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصطفى بكرى يكشف حقيقة تشكيل الحكومة الجديدة خلال ساعات

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

نفى الإعلامي مصطفى بكري صحة الأخبار المتداولة حول إعلان الحكومة الجديدة في الساعات القادمة، مؤكدًا أن مشاورات التشكيل الوزاري ما زالت جارية حتى اللحظة.

وأكد بكري، خلال حلقة برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يجري لقاءات مكثفة مع الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية، سواء من الخبرات الوطنية أو الدولية.

وأضاف بكري: "سيتم الإعلان عن التشكيل الحكومي خلال الأيام القادمة، وليس في القريب العاجل كما يشاع، وهناك بعض المحافظين الذين بدأوا في تجهيز أوراقهم، ومع ذلك، يستمرون في تسيير الأعمال حتى موعد الإعلان الرسمي".

وأشار إلى أنه بعد الإعلان عن الحكومة، سيتم حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس، بعد عرض أسماء الوزراء عليه من قبل رئيس الحكومة الدكتور مدبولي.

واختتم "بكري" حديثه بالإشارة إلى أن مدبولي سيحضر إلى مجلس النواب فور أداء اليمين، حيث سيتم تقديم تشكيل الحكومة وخطة عمل الوزراء الجدد، وستشكل لجنة من مجلس النواب، يرأسها أحد وكلاء المجلس، لإبداء الرأي في التشكيل الوزاري.

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