عبدالحليم قنديل: الحملة العسكرية بغزة انتهت ومايحدث بها استنزاف بشرى عسكرى

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن الوضع في غزة أصبح معقدًا وصعبًا، مؤكدًا أن استطلاعات الرأي الأخيرة في إسرائيل تشير إلى وجود تفاوت في المؤسسة العسكرية والمؤسسات السياسية وأثبتت الدراسات أن 90% من السياسيين غير موثوق بهم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع عر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جامعة حيفا أجرت استطلاعًا للرأي ثبت من خلاله أن 71% من الإسرائيليين يؤيدون الجيش وقبل شهر كانت نسبتهم 85%.

الجيش الإسرائيلي يغوص في حالة دائرية والنهاية دائمًا تكون نقطة البداية

وتابع: أن كل حرب لها هدف وكل حرب يعقبها الوصول لكسب سياسي معين ومتحدث الجيش الإسرائيلي، قال: "ماهو المكسب السياسي الذي حققناه لنقول أن العملية انتهت ونحن نغوص في الرمال"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يغوص في حالة دائرية والنهاية دائمًا تكون نقطة البداية.

وأشار إلى أن ما يتغير دائمًا هو حجم المآسي وعدد القتلى، مؤكدًا أن مفهوم الحملة العسكرية في غزة قد انتهى ومايتم فيها الآن هو خسائر متصلة بحرب استنزاف وهذا ماتخوف منه وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف جالانت، وقال إنه لا يستطيع البقاء في غزة لن هذا استنزاف بشري عسكري.