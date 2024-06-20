يورو 2024| دوناروما يمنع إسبانيا من التقدم على إيطاليا بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة إسبانيا وإيطاليا والمقامة حاليًا ضمن لقاءات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ لاعبو منتخب إسبانيا على مجريات اللعب من بداية المباراة، وكانوا الطرف الأفضل على مستوى المحاولات الهجومية، فيما حاول لاعبو منتخب إيطاليا تشكيل الخطورة على مرمى إسبانيا ولكن محاولاتهم لم تنجح في الوصول للمرمى.

وضغط لاعبو منتخب إسبانيا من الدقائق الأولى للمباراة من أجل تسجيل هدف التقدم، وحرمهم جيانلويجي دوناروما، حارس إيطاليا من هز الشباك.

وكاد بيدري أن يسجل الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة الثانية بعدما حول كرة عرضية برأسه ناحية المرمى وأبعدها الحارس دوناروما قبل أن تسكن الشباك.

ولعب ألفارو موراتا كرة عرضية ناحية زميله نيكو ويليامز في الدقيقة العاشرة وحولها الأخير ناحية المرمى واصطدمت الكرة بالقائم الأيمن.

وسدد موراتا كرة قوية ناحية مرمى إيطاليا في الدقيقة 15 ولكن الدفاع الإيطالي اعترض التسديدة قبل أن تذهب ناحية المرمى.



وأرسل فابيان رويز تسديدة قوية ناحية المرمى الإيطالي في الدقيقة 25 وتصدى لها الحارس دوناروما.

واستمرت المحاولات من لاعبي منتخب إيطاليا لفك الضغط المشكل عليهم من قبل منتخب إسبانيا خلال الدقائق التالية ولكن وسط ملعب إسبانيا واصل سيطرته على اللعب، والضغط على لاعبي إيطاليا لحرمانهم من تشكيل الخطورة وإيقاعهم في الأخطاء لتسجيل هدف التقدم.

وتحصل منتخب إسبانيا على ركلة حرة على الجانب الأيمن لمنطقة جزاء إيطاليا نفذها نيكو ويليامز في الدقيقة 36 بكرة عرضية ناحية فابيان رويز على حدود منطقة الجزاء وتسلم الكرة وسددها مباشرة ناحية المرمى ولكن الكرة اعتلت العارضة.

ونفذ منتخب إسبانيا هجمة منظمة في الدقيقة 37 ووصلت الكرة لنيكو ويليامز الذي مررها لبيدري على حدود منطقة الجزاء واخترق الأخير المنطقة ومرر الكرة مرة أخرى لويليامز، واستخلصها منه الدفاع الإيطالي.

وسدد فابيان رويز كرة قوية ناحية مرمى إيطاليا في الدقيقة 40 وجاءت الكرة بين يدي الحارس دوناروما.

واستمر الضغط والمحاولات الهجومية من قبل لاعبي منتخب إسبانيا لتسجيل هدف التقدم خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وجاءت التسديدة الأولى لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 45 عن طريق فريدريكو كييزا ولكنها اعتلت العارضة وخرجت من الملعب.

وسدد لاعبو منتخب إسبانيا 4 كرات على المرمى من 9 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، فيما سدد لاعبو إيطاليا كرة واحدة خلال الشوط وخرجت من الملعب بدون أي خطورة على مرمى إسبانيا.

واستحوذ لاعبو منتخب إسبانيا على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح منتخب إيطاليا.