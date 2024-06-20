"السياحة": 10 وفيات من حجاج السياحة وضبط 104 حالات حج غير رسمية

أكد أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار، أنه تم ضبط 104 حالات تنظيم حج غير رسمية، وأن هناك 10 وفيات فقط من بين الحجاج الذين يؤدون الحج السياحي.

وأشار يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الوزارة تتابع عن كثب موقف الحجاج عبر غرفة إدارة الأزمات على مدار 24 ساعة، وذلك للوقوف على تطورات الأزمة.

وأضاف مساعد وزير السياحة والآثار أنه في حال ثبوت أي حالات مخالفة بشأن الحجاج سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها.