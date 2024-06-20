الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث الحكومة يكشف موعد الإعلان عن أرقام الحجاج المفقودين فى السعودية

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين في المملكة العربية السعودية. 

أوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن هناك خلية عمل تعمل على تحقيق مع الشركات التي تحايلت على تنظيم سفر الحجاج بصورة غير رسمية.

وأشار الحمصاني إلى أنه سيتم الإعلان عن أرقام الحجاج المفقودين في السعودية من خلال الجهات المعنية حال الوقوف على الأرقام النهائية، وأكد أنه تم التواصل المستمر مع وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى التواصل مع بعثة الحج الرسمية للاطمئنان على الحجاج الرسميين.

وللتأكيد على دعم المواطنين، أوضح أنه يتم تقديم الدعم الطبي واللوجستي لأي مصري يحتاجه، سواء كان داخل البعثة الرسمية أم لا.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك فرقًا عمل قنصلية تتبع وزارة الخارجية، تقوم حاليًا بزيارات ميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها، سواء كانوا يتلقون العلاج أو توفوا، وتتابع هذه الفرق المعنية مع أهالي المتوفين من الحجاج المصريين لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

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