الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير: علاقة الحرب في أوكرانيا بالتحركات الروسية للشراكة الاستراتيجية مع كوريا الشمالية

آصف ملحم
آصف ملحم

قال الدكتور آصف ملحم خبير الشؤون الروسية، إن الحرب في أوكرانيا هي كانت الفيصل في الواقع في كل هذه الأحداث التي نشهدها منذ سنتين حتى الآن، وبالتالي هذه التطورات التي حصلت هي نتيجة لهذه الحرب وردة الفعل الغربية على هذه الحرب.

وأضاف ملحم، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغرب منذ البداية لم يكن يريد السلام مع روسيا ولم يبحثوا عن أي فرصة للسلام مع روسيا وبدأ التطور واعتقدوا أنهم قادرون على إلحاق هزيمة ما بروسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قال إن الغرب يريد إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا وإفناء روسيا بالكامل وإضعافها لتلك الدرجة وكأنها ليس لها صوت في العالم.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالاتفاقية الاستراتيجية مع معاهد التعاون الاستراتيجية مع كوريا الشمالية، فإن هذا كان متوقع لأن الموضوع في الواقع يدرس منذ السنة الماضية واجتمعت اللجنة الحكومية المشتركة في كوريا الشمالية في نوفمبر الماضي وكان هذا الاجتماع العاشر، وتم تدارس بنود هذه الاتفاقية،  لذلك كان هذا الأمر متوقعًا وأعتقد أنها ترقى إلى معاهدة دفاع مشترك بين الطرفين. 

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتعديل العقيدة النووية الروسيةن فإن هذا الأمر يدرس في روسيا بجدية ويجب أن نتوقف عنده طويلًا لأن الرئيس بوتين يدلي في بعض الأحيان بتصريحات مواربة أو يتلاعب بالتصريحات في هذا الموضوع.
 

القاهرة الإخبارية الحرب أوكرانيا الغرب روسيا كوريا الشمالية

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