البنتاجون: نحث حزب الله وإسرائيل على التهدئة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بارتيك رايدر، إننا نحث حزب الله وإسرائيل على التهدئة، مؤكدًا أن كمية الصواريخ التي أطلقها الطرفان عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية تجعلنا نشعر بالقلق حيال الوضع.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”: “نتابع الوضع عند الحدود بين إسرائيل ولبنان ونشعر بالقلق حيال التوتر ونواصل الحث على حل دبلوماسي.. وما زال هناك متسع لإيجاد حل دبلوماسي للتوترات بين إسرائيل ولبنان”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أنه لابد من ضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن النفس.

