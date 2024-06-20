مسئولة الأونروا: غزة أصبحت منطقة خطرة للغاية وغير صالحة للحياة

قالت إيناس حمدان، مديرة إعلام وكالة الأونروا في غزة، إن استمرار الحرب في غزة منذ 8 أشهر جعل كل مكان بالقطاع منطقة خطرة هذا بالإضافة إلى أعداد الضحايا المهولة.

وأضافت خلال مداخلة لها لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن منظمة الأونروا فقدت 193 من موظفيها وهذا ليس بالعدد القليل حيث يعد هو الأكبر لمنظمة تابعة للأمم المتحدة مع العلم بأنه يجب حمايتهم وعدم قصف أماكن تواجدهم.

وأشارت إلى أن الأونروا فقدت من منشأتها 181 منشأة تم تدميرها بشكل كلي أو جزئي، وعدد منها تم قصفه أكثر من مرة بالإضافة إلى أن 4 آلاف شخص كانوا يحتمون بهذه المنشآت تم قصف وإصابة ألف شخص.

البيئة في غزة خطرة

وأكدت أن البيئة في غزة خطرة وهذا الأمر ينسحب على المدنيين والوفيات، فمبعدل كل 10 دقئق يقتل طفل ويوجد أطفال فقدوا عائلاتهم كاملة، هذا بالإضافة إلى أن الظروف الأمنية والمعيشية بقطاع غزة صعبة ومعقدة وكل هذه الظروف تجعل غزة منطقة خطرة للغاية وغير صالحة للحياة.