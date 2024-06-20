الخميس 20 يونيو 2024
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طلب إحاطة حول اسباب ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين غير النظاميين

النائبة هناء أنيس
النائبة هناء أنيس رزق الله

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالنواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزراء الخارجية والهجرة والصحة والسياحة، بشأن ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين خلال موسم الحج لهذا العام.

وأوضحت «النائبة هناء أنيس زرق الله»، أنه من الظواهر اللافتة في موسم حج هذا العام، هي ظاهرة ارتفاع أعداد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين مقارنةً بالسنوات الماضية، وهو ما يتطلب منا كنواب في البرلمان ضرورة الوقوف على تفاصيل هذا الأمر المؤسف وبحث أسبابه.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية، إن الزيادة الأكبر في عدد الوفيات من نصيب أهالينا الذين سافروا عبر تأشيرات الزيارة إلى السعودية، والذين وقعوا ضحية نصب من جانب الشركات السياحية في مصر التي أوهمت لهم بإمكانية الحج بأقل التكاليف، فأصبحوا حجاجًا غير نظاميين وغير تابعين لبعثة الحج الرسمية ومن ثم ليس لهم الحق في الرعاية والعلاج والسكن والانتقال عبر وسائل آمنة".

وأضافتأن هناك عددًا كبيرًا من الحجاج تعرضوا للإجهاض ومع ارتفاع درجات الحرارة وكبر السن فضلًا عن الأمراض المزمنة كلها تشكل أسبابًا وراء زيادة معدل الوفيات في صفوف الحجاج المصريين خلال موسم حج 2024.

وطالبت بوقفة جادة مع أصحاب هذه الشركات السياحية والسماسرة باتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، الذين أوهموا لضحاياهم بإمكانية الحج عبر تأشيرات الزيارة.

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وأكدت على ضرورة إعادة النظر في ارتفاع تكاليف الحج والتي تضاعفت هذا العام مقارنةً بالسنوات الماضية، والتي كانت سببًا رئيسًا في اتجاه الكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى وسائل أخرى لأداء الفريضة.

وطالبت الجهات المعنية في مصر وعلى رأسها وزارتا الخارجية والهجرة، بتكثيف الجهود مع السلطات في السعودية في عمليات البحث عن المفقودين أثناء أداء مناسك فريضة الحج، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين توفوا إلى أرض الوطن.

هناء أنيس رزق الله الشعب الجمهوري طلب إحاطة وزراء الخارجية الحجاج المصريين

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