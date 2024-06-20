ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الأميرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (3 أشخاص "بحوزة أحدهم سلاح أبيض")، طرف ثان: (عاملان "بحوزة أحدهما شومة") بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بدون إصابات، وتم ضبط طرفى المشاجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.