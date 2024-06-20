الأسبوع الأول من صيف 2024.."الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس 6 أيام مُقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف، اعتبارًا من غدٍ الجمعة 21 يونيو وحتى الأربعاء الموافق 26 يونيو الجاري، بجميع أنحاء البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية رسميًا موعد بداية فصل الصيف 2024، مؤكدة أنَّ اليوم هو أول أيام فصل الصيف ويستمر لـ 3 أشهر.

وكشفت الهيئة، أنَّ فصل الصيف يشهد هذا العام ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، وأنَّ البلاد ستتعرّض لموجات حارة شديدة تختلف من منطقة لأخرى.

وبالنسبة لحالة الطقس خلال الأسبوع الأول من الصيف، بدءًا من غدٍ الجمعة وحتى الأربعاء المُقبلة، أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنَّه يسود البلاد خلال هذه الفترة طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنَّ الطقس سيكون حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنَّه اعتبارًا من غدٍ الجمعة 21 يونيو وحتى الأربعاء المقبل 26 يونيو 2024، ستشهد البلاد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطّعة.

حالة الطقس من الجمعة حتى الأربعاء

وفيما يلي بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدرجات الحرارة المتوقعة خلال تلك الفترة.

حالة الطقس غدا الجمعة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد في ثاني أيام الصيف، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 3:2 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه من المتوقع أن يكون طقس الجمعة 21 يونيو 2024 شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدلا على السواحل الشمالية.