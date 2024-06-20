الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمين حطيط: العدو الإسرائيلى فاشل ومُستهلك ومُستنزف

أمين حطيط
أمين حطيط

قال العميد الدكتور أمين حطيط الخبير العسكري، إننا إذا نظرنا إلى الطرفين المعنيين بالحرب التي يهدّد بها العدو الإسرائيلي والمقاومة في لبنان في مواجهته، لو وجدنا أن العدو الإسرائيلي اليوم هو مستهلك ومستنفد القدرات، ومخفق في أكثر من ملف وفاشل في أكثر من مجال.

وأضاف حطيط، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،  أننا نجد المقاومة في لبنان والتي منعت العدو الإسرائيلي في العام 2006 من تحقيق أغراض عدوانه على لبنان وراوغته في الميدان لمدة 33 يومًا من غير أن يبلغ أو يحقق شيئًا من أهدافه، مؤكدًا أن هذه المقاومة اليوم أصبحت في حال القدرات العسكرية أو بالنظر لقدراتها العسكرية تملك 12 إلى 15 ضعف من القدرات سواء في ذلك القدرات البشرية التي تعدت 50 ألف مقاتل، أو القدرات النارية التي تستطيع بها أن تغطي كامل فلسطين المحتلة، أو القدرات التقنية التي تستطيع أن تجمع بها المعلومات وتشكل بنك معلومات وبنك أهداف هام جدًا. 

وأكد أن إسرائيل إذا فكرت بالحرب التي تلوح وتهدد بها وخاصة في الأسابيع الثلاثة الماضية والتي روجت لفكرتها أولًا عندما قالت بأن معركة رفح ستنتهي خلال أسبوعين وتتحول إلى الشمال أي جنوب لبنان، أو عندما قالت بأنها حشدت من الاحتياط أو بما هدد مباشرة رئيس الأركان ووزير الدفاع بفتح الجبهة واجتياح لبنان أو إعادته إلى العصر الحجري أو قيامها بالتفلت من قواعد الاشتباك والضرب في العمق أو ضرب القيادات باغتيالهم كل ذلك لم يُثن المقاومة الإسلامية الواثقة من قدراتها وقواتها على الاستمرار في الميدان لتحقيق أهدافها.

 

القاهرة الإخبارية ملف اليوم العدو الإسرائيلي المقاومة لبنان القدرات العسكرية

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