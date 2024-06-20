الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لبلبة: “عصابة الماكس” فكرته جديدة وكواليسه خفيفة على المشاهد

لبلبة
لبلبة

تشارك النجمة لبلبة ضمن أبطال فيلم "عصابة الماكس" وتظهر خلال الأحداث بدور سيدة مسنة تدعى "نوجه" وتنضم لأسرة "المكسيكي" كي تساعده في تنفيذ عملية التهريب الخاصة به.

وقالت “لبلبة” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها استمتعت بشكل كبير خلال التصوير مشيرة إلى أن الكواليس كانت مليئة بالبهجة

وتابعت:"الفيلم تجربة مختلفة ومميزة وفكرته جديدة على السينما وخفيفة على المشاهد".

وعن أقرب الأفلام إلى قلبها، قالت “لبلبة” إنه فيلم "ليلة ساخنة" والذي قدمته مع النجم الراحل نور الشريف،  وأشارت إلى أنه حصل على 13 جائزة كأحسن ممثلة في مصر وفي الخارج لافتة إلى إنها قدمت أكثر من 90 فيلما سينمائيا.

لبلبة عصابة الماكس المكسيكي السينما المصرية التكنولوجيا الحديثه نور الشريف

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