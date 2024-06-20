خبير عسكري: قوات الاحتلال فشلت فى تحقيق أى من أهدافها فى غزة

قال الخبير العسكري اللواء محمد المصري، إن هجوم 7 أكتوبر أثبت الفشل الاستخباري والعسكري والأمني لجيش الاحتلال، ليفقد جيش الإسرائيلي هيبته على مدار أشهر من حربه في غزة.

وأضاف الخبير العسكري، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد 9 أشهر من الحرب الإسرائيلية على غزة، فشلت قوات الاحتلال في تنفيذ أهدافها في القطاع.

وأوضح أن الأيام الأولى بعد 7 أكتوبر شهدت حضورًا أمريكيا بريطانيا فرنسيا في المنطقة، فالأساطيل وحاملات الطائرات وصلت لمنطقة قرب شواطئ قطاع غزة حتى الغواصات النووية والبوارج البريطانية والسلاح الاستخباري الفرنسي، ورغم كل هذا الدعم إلا أن دولة الاحتلال لم تتمكن من مواجهة حزب الله في الشمال، لأسباب تتعلق بالإرادة الأمريكية.