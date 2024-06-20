الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استبعاد عواد وعودة ناصر ماهر.. قائمة الزمالك لمباراة فاركو فى الدورى

محمد عواد
محمد عواد

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك قائمة فريقه لخوض مباراة فاركو بدوري نايل.  

وشهدت القائمة استبعاد محمد عواد، حارس الفريق، على خلفية المشادة التي حدثت بينه وبين حسام عبدالمجيد مدافع الفريق، وعودة ناصر ماهر.

قائمة الزمالك لمباراة فاركو بدوري نايل 

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمود الشناوي – عمر عبدالعزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد – ياسر حمد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف «روقا» - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبدالله «نيمار» - ناصر ماهر - عبدالله السعيد – محمد عاطف - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.

موعد مباراة الزمالك وفاركو بمؤجلات دوري نايل:

ويواجه الزمالك نظيره فاركو، في السابعة من مساء غدٍ على ستاد الجبل الأخضر، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو بمؤجلات دوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2 مباراة الزمالك وفاركو، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة بدوري نايل، في السابعة مساء غدا الجمعة على الهواء مباشرة، حيث يسبقها تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر بجدول دوري نايل برصيد 31 نقطة، بواقع 9 انتصارات و4 تعادلات و6 هزائم، بعدما خاض الفارس الأبيض 19 مباراة فقط.

وما زال يمتلك الزمالك مؤجلات أخرى خلاف مواجهة الغد، أمام كل من طلائع الجيش الجولة السادسة عشرة، وبلدية المحلة الجولة السابعة عشرة، وبيراميدز الجولة الثامنة عشرة والمقاولون العرب الجولة التاسعة عشرة وإنبي الجولة الثانية والعشرين، وزد الجولة الثالثة والعشرين.

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