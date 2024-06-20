كيف تحمي التكولوجيا العمال من مخاطر أعمال البناء؟

قال موقع “construction briefing” العالمي والمعني بشئون البناء، إن هناك اتجاه في المستقبل لإدخال التكنولوجيا في قطاعات البناء والتكنولوجيا وهو الأمر الذي قد يحمي المئات من العمال ممن يواجهون مخاطر بسبب عمليات البناء.

البناء والتكنولوجيا

ووفقا للموقع فإنه وعلى الرغم من أن الأمور تتغير، فيما يتعلق ببروتوكولات السلامة الأكثر تقدمًا، والتركيز القوي مؤخرًا على التدريب على السلامة والمعدات، إلا أنه لا يوجد سوى عدد قليل من خطوط العمل التي تتباهى بعدد كبير من الحوادث المميتة، وهذا صحيح، حتى في أسواق البناء شديدة التنظيم في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث استمر عدد الوفيات في الارتفاع في السنوات الأخيرة.

مع أخذ ذلك في الاعتبار - وخاصة منذ تسليط الضوء على فوائد التكنولوجيا خلال جائحة فيروس كورونا - يقترح الكثيرون أن الحلول الرقمية يمكن أن تحمل المفتاح لتقليل المخاطر بشكل كبير في مجال البناء.

ويقول المؤيدون: إن المنتجات التكنولوجية ستفعل أكثر من مجرد مواجهة المتغيرات الخطيرة المحتملة التي تحدث في الموقع يوميًا - فهي ستغير بشكل جذري الطريقة التي يفكر بها عمال البناء ويشعرون بها أثناء قيامهم بتطبيقات موقع العمل.

كيف تتغير السلامة في البناء؟

قال سكوت جاديس هو قائد ممارسات الصحة والسلامة في شركة التكنولوجيا Intelex. لقد نشأ في عائلة تعمل في مجال البناء :أعتقد أنه في الماضي، قبل الكثير منا مستوى من المخاطر في البناء لم نكن لنقبله في الصناعات الأخرى. لكن هذا بدأ يتغير بالفعل و أضاف: "هناك قدر هائل من التباين في البناء ولكن مهمتنا كمحترفين في مجال السلامة والصحة هي البحث عن تلك التقلبات - الأخطاء التي تقع في نظام العمل - ووضع ضوابط لها، حتى لا تحدث. "

ويعمل جاديس مع متخصصي التكنولوجيا بشكل يومي، ويساعدهم على تطوير الأدوات التي لديها القدرة على تغيير ثقافة السلامة في الشركة.

ويقول: "نحن الآن أكثر مهارة في دفع ميزات البرمجة التي أدت إلى تحسين السلامة في القطاعات الأخرى ونقوم بتكييفها مع البناء وتابع: "إننا نشهد تأثير التكنولوجيا ليس فقط في البحث عن السلوك، بل في معالجته من خلال برامج الأداء البشري والتنظيمي.