لاعبو الأهلى يتبرعون بجزء من رواتبهم لأسر مشجعتى النادى

قرر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التبرع بجزء من رواتبهم لصالح أسرتي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح، اللتين وافتهما المنية منذ يومين، إثر ‏حادث أليم عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

جاء ذلك في لفتة طيبة لمساندة أسرتي الفقيدتين، والتأكيد على روح عائلة الأهلي، وفي محاولة للتخفيف عنهما إزاء مصابهما الجلل.

وتعرضت مشجعتا الأهلي لحادث أليم أثناء عودتهما من استاد برج العرب بعد حضور مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة الـ26 لبطولة دوري نايل التي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

واتخذ النادي العديد من القرارات في ضوء توجيهات محمود الخطيب رئيس النادي المتواجد حاليا في رحلة علاجية، التي من شأنها تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة ‏لأسرتي مشجعتي النادي.

وقام وفد من النادي، برئاسة خالد مرتجي أمين الصندوق، يضم عددًا من أعضاء المجلس وممثلين عن قطاع الكرة والإدارة التنفيذية بتقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين.

وعاينت نيابة الإسكندرية مكان حادث تصادم سيارة بمشجعتي نادي الأهلي بالطريق الصحراوي عقب خروجهما من استاد برج العرب والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الاستاد، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث والدماء، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.