الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 3 متهمين أجبروا شابًا على ارتداء ملابس نسائية والسير بها فى شوارع قنا

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، القبض على 3 متهمين في واقعة إجبار شاب ارتداء ملابس نسائية والسير بها في شوارع إحدى قرى مركز دشنا، شمالي محافظة قنا

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بنشوب مشاجرة بين شاب وآخرين أجبروه على ارتداء ملابس نسائية والسير بها في الشوارع بإحدى القرى التابعة للمركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص أن شابا قام بالتشهير بفتاة ونشر صور خاصة بها قام على إثرها بعض الأشخاص من عائلتها بالتحفظ على المتهم وإجباره على ارتداء ملابس نساء والسير بها في كل شوارع القرية حتى يكون عبرة لغيره لمن يتعدى على خصوصية أي فتاة.

وتم القبض على الشاب واثنين من الطرف الآخر من قبل الأجهزة الأمنية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

قما قنا حملة أمنية محافظ قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

العثور على جثة صيدلى داخل شقة فى مركز قوص بقنا

مصرع طفلين غرقًا فى ترعة بنجع حمادى بقنا

كانوا راجعين من فسحة العيد.. إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بقنا

العثور على جثة شاب داخل منزله بقنا

شوارع قنا خالية من المواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة (صور)

فتاة تفدى والدها من الموت.. ألقت نفسها أمام رصاص سلاح عمها فى قنا

النيابة تعاين حريقًا ضخمًا التهم 4 منازل فى قنا

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل أكبر مؤتمر استثمارى بين مصر والاتحاد الأوروبى

أول إجراء من الطب الشرعى ضد السائق المتهم بدهس مشجعتى الأهلى

أزمات الأهلى لا تنتهى.. فرد أمن يحرر محضرًا ضد إمام عاشور بعد «خناقة المول»

سحر الكعبة الأسود: سعودى يكشف حقيقة «أعمال الشعوذة» فى أرض الله

إنقاذ 53 مصطافا من الغرق فى رأس البر

عاجل.. لابيد: إسرائيل لم تعد الحليف الأقرب للولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية