ضبط 3 متهمين أجبروا شابًا على ارتداء ملابس نسائية والسير بها فى شوارع قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، القبض على 3 متهمين في واقعة إجبار شاب ارتداء ملابس نسائية والسير بها في شوارع إحدى قرى مركز دشنا، شمالي محافظة قنا

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بنشوب مشاجرة بين شاب وآخرين أجبروه على ارتداء ملابس نسائية والسير بها في الشوارع بإحدى القرى التابعة للمركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص أن شابا قام بالتشهير بفتاة ونشر صور خاصة بها قام على إثرها بعض الأشخاص من عائلتها بالتحفظ على المتهم وإجباره على ارتداء ملابس نساء والسير بها في كل شوارع القرية حتى يكون عبرة لغيره لمن يتعدى على خصوصية أي فتاة.

وتم القبض على الشاب واثنين من الطرف الآخر من قبل الأجهزة الأمنية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.