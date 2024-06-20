طلب إحاطة للتحقيق في أزمة حجاج 2024 ومعاقبة المتسببين فيها

أكد أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب عن تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لوزراء الخارجية والهجرة والصحة والسياحة بشأن ما شهده موسم حج 1445 هذا العام من مأساة حقيقية ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين خلال موسم الحج.

وطالب إدريس بضرورة فتح تحقيق عاجل وفورى لمعرفه أسباب تلك المأساة خاصة بعد قيام أصحاب الشركات السياحية والسماسرة بإيهام الكثير من المواطنين واللعب بأحلامهم ورغبتهم في تأديه الفريضة واهموهم أنهم يمكن الحج عبر تأشيرة الزيارة وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية صارمه في حقهم.

أضاف عضو سياحة البرلمان أن موسم الحج هذا العام شهد ارتفاع كبير في عدد الوفيات بين صفوف الحجاج خاصة المصريين في موسم حج هذا العام معظمهم من الذين سافروا عبر تأشيرات الزيارة إلى السعودية والذين وقعوا ضحية نصب من جانب الشركات السياحية في مصر التي أوهمت لهم بإمكانية الحج بأقل التكاليف، فأصبحوا حجاجًا غير نظاميين وغير تابعين لبعثة الحج الرسمية ومن ثم ليس لهم الحق في الرعاية والعلاج والسكن والانتقال عبر وسائل آمنة، ما أدى إلى اصابتهم بالاجهاد الحراري وضربات الشمس نتيجة لتخطي درجات الحرارة الـ 50 درجة مئوية بالمشاعر المقدسة.

وطالب إدريس بضرورة إعادة النظر في ارتفاع تكاليف الحج التي تضاعفت هذا العام مقارنةً بالسنوات الماضية والتي كانت سببًا رئيسًا في اتجاه الكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى وسائل أخرى لأداء الفريضة.

ووجه الرئيس بتشكيل خلية أزمة برئاسة د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

وصرح المستشار د.أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن توجيه السيسي يأتي في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.

أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدةً التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف.