أول إجراء من الطب الشرعى ضد السائق المتهم بدهس مشجعتى الأهلى

قررت مصلحة الطب الشرعي بمحافظة الإسكندرية، سحب عينات من دم سائق السيارة النقل المتسبب في دهس مشجعتي الأهلي أمام استاد برج العرب، لتحليلها وبيان مدى تعاطيه المخدرات من عدمه.

ووصل المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي استعدادًا لسحب العينات اللازمة منه تمهيدًا لاجراء التحاليل اللازمة وبيان مدى تعاطيه المخدرات.

حبس المتهم

وقررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس المتهم "ف.ع.ح"، سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتسبب في وفاة مشجعتين النادي الأهلي بعد صدمهما بالطريق الصحراوي أمام استاد برج العرب، عقب مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع مشجعتين من جماهير نادي الأهلي في حادث تصادم سيارة بالطريق الصحراوي، عقب خروجهما من استاد برج العرب بعد انتهاء مبارة الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري، والتصريح بدفن الجثتين بعد توقيع الكشف الطبي عليهما لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على المتهم "ف.ع.ح"، سائق سيارة نصف نقل جامبو، لحين ورود تحريات المباحث والسيارة المستخدمة في الحادث وسؤاله عن ملابسات الواقعة وظروفها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث لفحصها، كما أمرت النيابة العامة بإجراء تحليل مخدرات للسائق للتأكد من تعاطيه لأي مواد مخدرة قبل الحادث من عدمه.

وكشفت النيابة العامة، بعد معاينة مسرح حادث تصادم سيارة بمشجعتي فريق نادي الأهلي أمام استاد برج العرب غرب الإسكندرية، عدم وجود أماكن مخصصة لعبور المشاة وإثبات إضاءة كافية بالطريق المشار إليه من عدمه، كما انتهت معاينة موقع الحادث، وتبين وقوع الحادث بالطريق السريع أمام بوابات الخروج باستاد برج العرب، ووجود آثار لإطارات السيارة المتسببة في الحادث ناتجة عن استعمال الفرامل، وقياس طولها لتحديد سرعة السيارة.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال شهود العيان من مشجعى النادى الأهلى الذين كانوا بصحبة الضحيتين وقرروا أنهم عقب خروجهم من الاستاد بعد انتهاء مباراة فريقهم، كان عليهم عبور الطريق للجهة الأخرى استعدادا للعودة إلى القاهرة، وعند محاولة الضحيتين، عبور الطريق صدمتهما السيارة التي كانت مسرعة، وعلى الفور اتصلوا بالإسعاف وشرطة النجدة.

وأضاف الشهود أن صدمة السيارة دفعت الضحيتين إلى عدة مترات بسبب قوتها، وعندما أسرعوا لنجدتهما فوجئوا بالدماء تنزف من أماكن متفرقة من جسديهما، مؤكدين أن سبب الحادث يرجع إلى عدم وجود إضاءة كافية بالطريق السريع أمام الاستاد.

تسليم جثماني مشجعتي الأهلي

وتسلم أهالي المشجعتين، جثمانيهما من مشرحة مستشفى العامرية العام غرب الإسكندرية، عقب انتهاء النيابة العامة من الكشف الطبي على الجثتين لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنهما إلى مثواهما الأخير.

وتسلم خال المشجعة الأولى "نرجس.ص"، جثمانها وتحرك بها إلى محافظة القاهرة، كما تسلمت والدة "نورهان.ن"، جثمانها وتحركت به إلى محافظة المنوفية.

وفاة مشجعتي الأهلي في حادث سير

وتلقت مديرية امن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوجود حادث مرورى ومصابين بطريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوى بالقرب من استاد برح العرب.

على الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية أول رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وجود فتاتين مصابتين على الأرض، وبسؤال شهود الواقعة قرروا أن الفتاتين صدمتهما سيارة أثناء محاولتهما عبور الطريق عقب خروجهما من الاستاد.

من جانبه، قال الدكتور محمد عرابي، مدير مرفق إسعاف الإسكندرية، إن سيارات الإسعاف نقلت فتاتين أصيبتا في حادث مروري بالقرب من استاد برج العرب إلى مستشفى العامرية العام، وأعلنت وفاتهما.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى العامرية العام أن الحالتين "نورهان.ن"، و"نرجس.ص"، توفيت إحداهما أثناء نقلها فيما توفت الأخرى بمجرد وصولها المستشفى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.