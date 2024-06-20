حالة الطقس خلال الأيام المقبلة مع بداية فصل الصيف

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية آخر تطورات حالة الطقس غدا الجمعة وخلال الأيام المقبلة حيث يستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدا الجمعة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الجمعة ستستمر في الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء البلاد، حار على السواحل الشمالية، أما عن حالة الطقس ليلا فهو مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد في بيانها وجود نشاط الرياح المعتدلة، على أغلب الانحاء.

حالة الملاحة البحرية

وأعلنت الأرصاد الجوية استقرار الملاحة البحرية على البحر الأحمر بعد حالة الاضطراب الذي شهدها أمس ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1،5 إلى 2،25 متر.

أما عن حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط، فهي معتدلة وفقا لتصريحات الأرصاد الجوية ويتراوح ارتفاع الأمواج من متر إلي 1.5 متر.

بداية فصل الصيف 2024 وأبرز سماته

بدأ فصل الصيف 2024 فلكيا اليوم الخميس 20 يونيو، حيث يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام، معلنًا بداية فصل الصيف الذي يستمر حوالي ثلاثة أشهر، حينما تتعامد الشمس على مدار السرطان.

أبرز سمات فصل الصيف

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن فصل الصيف يتميز بارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، وعلى الرغم من أن درجات الحرارة تسجل أعلى معدلاتها في فصل الربيع، إلا أن الشعور بالحرارة يكون أعلى في الصيف بسبب الرطوبة، يعود ذلك إلى تأثير الكتل الهوائية الصحراوية الجافة في الربيع، بينما تؤدي الرطوبة المرتفعة في الصيف إلى إحساس أكبر بالحرارة.

تأثير منخفض الهند الموسمي

أوضحت الهيئة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ارتفاع الإحساس بالحرارة في فصل الصيف يعود إلى زيادة نسب الرطوبة الناجمة عن تأثير منخفض الهند الموسمي. يتمركز هذا المنخفض في جنوب آسيا ويمتد إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط، وعند مرور الكتل الهوائية عبر البحر المتوسط قبل وصولها إلى مصر، تحمل معها المزيد من الرطوبة، مما يزيد من الشعور بالحرارة.

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