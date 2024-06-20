الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة مع بداية فصل الصيف

حالة الطقس
حالة الطقس

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية آخر تطورات حالة الطقس غدا الجمعة وخلال الأيام المقبلة حيث يستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدا الجمعة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الجمعة ستستمر في الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء البلاد، حار على السواحل الشمالية، أما عن حالة الطقس ليلا فهو مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد في بيانها وجود نشاط الرياح المعتدلة، على أغلب الانحاء.

txt

ثانى أيام الصيف.. "الأرصاد" تعلن طقس الجمعة وتحذر من موجة حارة شديدة

txt

الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء

حالة الملاحة البحرية 

وأعلنت الأرصاد الجوية استقرار الملاحة البحرية على البحر الأحمر بعد حالة الاضطراب الذي شهدها أمس ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1،5 إلى 2،25 متر.

أما عن حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط، فهي معتدلة وفقا لتصريحات الأرصاد الجوية ويتراوح ارتفاع الأمواج من متر إلي 1.5 متر.

بداية فصل الصيف 2024 وأبرز سماته

بدأ فصل الصيف 2024 فلكيا اليوم الخميس 20 يونيو، حيث يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام، معلنًا بداية فصل الصيف الذي يستمر حوالي ثلاثة أشهر، حينما تتعامد الشمس على مدار السرطان.

txt

تصلح للقراءة فى الصيف.. روايات وكتب فى طبعات جديدة

txt

ثانى أيام الصيف.. "الأرصاد" تعلن طقس الجمعة وتحذر من موجة حارة شديدة

أبرز سمات فصل الصيف

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن فصل الصيف يتميز بارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، وعلى الرغم من أن درجات الحرارة تسجل أعلى معدلاتها في فصل الربيع، إلا أن الشعور بالحرارة يكون أعلى في الصيف بسبب الرطوبة، يعود ذلك إلى تأثير الكتل الهوائية الصحراوية الجافة في الربيع، بينما تؤدي الرطوبة المرتفعة في الصيف إلى إحساس أكبر بالحرارة.

 تأثير منخفض الهند الموسمي

أوضحت الهيئة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ارتفاع الإحساس بالحرارة في فصل الصيف يعود إلى زيادة نسب الرطوبة الناجمة عن تأثير منخفض الهند الموسمي. يتمركز هذا المنخفض في جنوب آسيا ويمتد إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط، وعند مرور الكتل الهوائية عبر البحر المتوسط قبل وصولها إلى مصر، تحمل معها المزيد من الرطوبة، مما يزيد من الشعور بالحرارة.

اقرأ المزيد 

حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات 

حالة الطقس الطقس الطقس غدا الجمعة هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الملاحة البحرية بداية فصل الصيف 2024 فصل الصيف

مواد متعلقة

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الخميس 20 يونيو 2024

حالة الطقس اليوم فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل أكبر مؤتمر استثمارى بين مصر والاتحاد الأوروبى

أول إجراء من الطب الشرعى ضد السائق المتهم بدهس مشجعتى الأهلى

أزمات الأهلى لا تنتهى.. فرد أمن يحرر محضرًا ضد إمام عاشور بعد «خناقة المول»

سحر الكعبة الأسود: سعودى يكشف حقيقة «أعمال الشعوذة» فى أرض الله

إنقاذ 53 مصطافا من الغرق فى رأس البر

عاجل.. لابيد: إسرائيل لم تعد الحليف الأقرب للولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية