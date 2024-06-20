الأهلى يختتم استعداداته لخوض مواجهة الداخلية غدًا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، استعداداته لمباراة الداخلية المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة على استاد السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

وأدى الفريق مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

فيما أدى رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

كان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ26 لبطولة الدوري.

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة عمر كمال عبدالواحد

قال د.أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق أجرى أشعة وفحصًا طبيًّا اليوم أثبت إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وأوضح طبيب الفريق، أن عبدالواحد يبدأ من اليوم تنفيذ برنامج للاستشفاء والتأهيل في الجيم، على هامش المران الجماعي للتخلص من الإصابة.

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة دوري نايل، الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة جمعها من 17 مباراة حقق الفوز في 12 وتعادل 3 وخسر مباراتين، فيما يأتي فريق الداخلية بالمركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعها بعد خوضه 25 مباراة حقق الفوز في 2 وتعادل في 9 وخسر 14 مباراة.

ويتصدر فريق بيراميدز ترتيب بطولة دوري نايل برصيد 56 نقطة حصدها من 23 مباراة لعبها منذ بداية الموسم، وحقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 وخسر مباراة واحدة فقط.

ويسعى بيراميدز لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، واللقب الأول له منذ تأسيس النادي، خاصة في ظل سيره بخطى ثابتة منذ بداية الموسم وتصدره جدول الترتيب، ويأمل أن يحقق اللقب بعدما فشل في الفوز بلقب كأس الكونفيدرالية، والذي خسره أمام نهضة بركان المغربي في 2020.