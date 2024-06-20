الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشاري طاقات جديدة: مصر تمتلك 3 خطوط لإمداد أوروبا بالطاقة المتجددة

سامح نعمان
سامح نعمان

قال الدكتور سامح نعمان استشاري الطاقات الجديدة، إننا إذا نظرنا إلى الاسترتيجية الأوروبية فإنها تبتعد عن الوقود الأحفوري وتحتاج إلى طاقة متجددة لأن المناخ لا يساعد أوروبا بأن تحصل على طاقة متجددة لفترة زمنية طويلة، لذلك فإن خطتها حتى 2035 وتمتد إلى 2050 فإنها تعتمد على الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة من الدول المجاورة والقريبة منها، وهي شمال إفريقيا.

وأضاف نعمان، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر سباقة في هذا الموضوع، حيث لديها ثلاثة خطوط تحت الإنشاء لإمداد أوروبا بالطاقة المتجددة، وهو خط الكابل البحري الذي يخرج من غرب دمياط بحوالي 120 كيلو مترا متجهًا إلى قبرص ثم إلى اليونان وسعته ثلاثة جيجا، والخط الثاني يخرج من غرب بورسعيد إلى مرسى مطروح إلى قلب إيطاليا ثم إلى قلب أوروبا في ألمانيا، والخط الثالث يخرج من غرب أسيوط إلى بورسعيد إلى مرسى مطروح، ثم إلى المنطقة الصناعية المتواجدة في إيطاليا، التي تعتمد عليها اعتمادا كليًا وكل كابل منه بحري ثلاثة جيجا وات.

وأوضح أن التقرير الذي ذكر عن الطاقة الدولية، وأقر بتوفر الطاقة المتجددة داخل جمهورية مصر العربية، وإمكانية الإنتاج للهيدروجين الأخضر بأكثر من 8% على المستوى العالمي وليس الأزرق.

القاهرة الإخبارية المراقب الوقود الآحفوري طاقة متجددة الطاقة الكهربائية الطاقة المتجددة مصر

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