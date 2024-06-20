«قصور الثقافة» تواصل احتفالاتها بعيد الأضحي في مواقعها المتعددة

استمرارا لاحتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى، قدم فرع ثقافة سوهاج عدة فعاليات فنية وثقافية ضمن أجندة الهيئة وبرامج وزارة الثقافة.

اضحك للدنيا بدور المسنين

ونظم فريق الموهوبين بفرع ثقافة سوهاج رحلة ترفيهية لأطفال ملجأ مؤسسة البنين بالكوثر "كريمي النسب" لحديقة "فن بارك"، تضمنت فقرة فنية للأراجوز، بجانب الفقرات الفنية للمواهب وألعاب ترفيهية للأطفال، وقدمت فقرات للمواهب في الشعر والتمثيل والغناء، بالإضافة إلى ورش للرسم على الوجوه، وأخرى فنية للأطفال.

وبمركز العزيمة لمكافحة وعلاج الإدمان بسوهاج، أقيمت احتفالية ثقافية فنية تضمنت بعض الفقرات الفنية للمواهب، بجانب تقديم سكتش مسرحي بعنوان "اضحك للدنيا"، وعرض فني لفريق الموهوبين في مجال الإنشاد الديني قدموا فيها باقة من التواشيح والابتهالات الدينية منها "قمر سيدنا النبي، صلوا على أنوار نبينا".

كما استقبلت دار المسنين بسوهاج عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، والتواشيح والابتهالات الدينية منها "صبحتك بنور النبي، المسك فاح"، بجانب تقديم فقرات من الأغاني الطربية.

وسط إقبال كبير.. عروض للأطفال وأنشطة مكثفة لثقافة الجيزة

في السياق، نظم فرع ثقافة الجيزة التابع لقصور الثقافة، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، ضمن احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى.

ووسط تفاعل وإقبال غفير أقامت مكتبة الحديقة الخضراء بالشيخ زايد عرض مسرح عرائس الماريونت بعنوان "جاي من بعيد" لفرقة مصر المحروسة، تأليف إيناس رمضان، وإخراج سامح سعيد، وتدور أحداثه في سياق حوار بين أب وابنته حول أهمية التكنولوجيا لحياة أفضل، ودور بعض العلماء مثل د. أحمد زويل والمخترع توماس إديسون في تقدم المجتمعات وتحسين جودة حياة الإنسان.

أعقب ذلك ورشة فنون تشكيلية للتشكيل بالورق الملون باستخدام فن "الأوريجامي" لعمل فراشات ملونة وتوزيعها كهدايا رمزية للأطفال من تنفيذ ابتهال وجيه، ثم فقرة لاكتشاف وعرض مواهب المكتبة في مجال الغناء وإلقاء الشعر.

كما قدم فرع ثقافة الجيزة والتابع لـ قصور الثقافة أيضا، عددا مكثفا من الأنشطة والفعاليات بمواقعه، ومنها بمكتبة الطفل والشباب بالأقواز حيث أقيمت ورشة فنية للرواد لرسم وتلوين مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بمشاركة ناجي بسيوني، كما قدمت مكتبة الصف الثقافية ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن مظاهر فرحة العيد، مع مسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى للمشاركين، بجانب فقرة لعرض مواهب المكتبة في الإنشاد الديني.

في السياق، احتفل بيت ثقافة المتانيا بالعيد من خلال عرض مسرح عرائس القفاز بعنوان "ليلة العيد" الذي يدور حول تاريخ الاحتفال بأعظم أضحية في التاريخ، والعادات التي يتميز بها المصريون خلال الاحتفال بالأعياد، تلاه ورشة فنية للتعبير بالرسم والألوان عن فرحة العيد، إضافة إلى مسابقات ثقافية وترفيهية وتنمية مهارات التفكير قدمتها الفنانة عبير جمعة.

واستضاف مسرح بيت ثقافة الباويطي عرض غنائي لمواهب الموقع تضمن مجموعة من أغاني العيد والأغاني التراثية مع ورشة حكي عن الأضحية.

وأقام بيت ثقافة كرداسة التابع لقصور الثقافة عرض مسرح عرائس قفازية بعنوان "أهلا بالعيد"، أعقبه ورشة فنون تشكيلية لعمل وحدة ديكور منزلية بخيوط الصوف من تنفيذ نسرين رفعت، ثم مسابقة ثقافية أدارتها سميرة أحمد، فيما عقدت هويدا علي بمكتبة الكوم الأحمر، محاضرة حول "عيد الأضحى المبارك" وسبب تسميته بهذا الاسم، والدروس المستفادة من قصة الفداء العظيم.