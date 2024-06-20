لا يفوتك هذا المساء| الأهلى يعلن تفاصيل إصابة عمر كمال عبدالواحد.. وعدد وفيات الحجاج للمصريين فى السعودية

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

ثانى أيام الصيف.. "الأرصاد" تعلن طقس الجمعة وتحذر من موجة حارة شديدة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها عن حالة طقس الجمعة 21 يونيو 2024 على جميع أنحاء الجمهورية. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد في ثاني أيام الصيف، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 3:2 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4739519

الأهلى يعلن تفاصيل إصابة عمر كمال عبدالواحد

قال د.أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق أجرى أشعة وفحصًا طبيًّا اليوم أثبت إصابته بشد في العضلة الأمامية. وأوضح طبيب الفريق أن عبدالواحد يبدأ من اليوم تنفيذ.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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رسميًا.. عدد وفيات الحج 2024 للمصريين فى السعودية

يحرص المواطنين خلال موسم الحج على معرفة عدد وفيات الحج 2024 للمصريين في السعودية عبر جوجل، حيث شهدت المملكة العربية السعودية موت عدد كبير من كل الحجاج أثناء إقامتهم جميع مناسك الحج، وذلك نظرا لوجود أعداد كبيرة من جميع المواطنين المصريين في الحج بهذا العام. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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"الزراعة" تكشف عن إجراءات مواجهة تداعيات ارتفاع الحرارة على زراعات الموز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية عددا من الإجراءات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية على زراعات ومحصول الموز، بوصفه إحدي الحاصلات تحت الاستوائية، التي تحتاج لمعاملة خاصة، في ظل الارتفاع غير المحدود لدرجات الحرارة، للحيلولة دون الإضرار بالنباتات، أو ظهور أي تأثيرات عكسية على حجم الإنتاج والحصاد المتوقع بحلول نهاية الموسم. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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بن غفير: علينا الانتقال من حالة الدفاع لعودة السكان إلى منازلهم

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أنه من أجل إعادة السكان إلى منازلهم بأمان علينا الانتقال من مفهوم المعارك الدفاعية إلى الهجوم والحسم؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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القاهرة الإخبارية: وصول 5 جنود مصابين من غزة لمستشفى هداسا بالقدس المحتلة

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن مستشفى هداسا بالقدس المحتلة يؤكد وصول 5 جنود إسرائيليين مصابين من قطاع غزة اليوم حالة اثنين منهم خطيرة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4739568

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة شاب بمياه النيل فى حلوان

يكثف رجال مباحث حلوان، جهودهم لضبط المتهمين بقتل شاب وإلقاء جثته فى مياه النيل بكورنيش حلوان، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4739540

الأمم المتحدة تؤكد التزامها ببذل الجهود لاستعادة السلام فى لبنان وإسرائيل

التقت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الخميس، رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، وقوّات حفظ السلام التابعة لليونيفيل المنتشرة في جنوب لبنان. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4739566

البيت الأبيض: تصريحات نتنياهو حول تسليح واشنطن لإسرائيل "مخيبة للآمال"

قال مستشار اتصالات مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الخميس، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو والتي أفاد من خلالها أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن "من غير المعقول" أن "تحجب (واشنطن) الأسلحة والذخائر عن إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية، بأنها تصريحات مخيبة للآمال ولم نكن نتوقعها". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4739552