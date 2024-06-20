الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير تكنولوجيا معلومات يكشف خطورة السوشيال ميديا على الأطفال

محمد الحارثي
محمد الحارثي

قال محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنه يوجد 54 مليون مستخدم لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المشكلة الرئيسية لهذه المنصات هو التصفح اللانهائي لأن لديها قدرة على فهم مايريده المستخدم.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد أطفال بسن 10 سنوات لديهم حسابات على السوشيال ميديا وهذا أمر خطير جدًا لأنه لن يتم السيطرة على المحتوى المقدم إليهم. 

خطورة البقاء لساعات طويلة على السوشيال ميديا


وأكد أن فكرة قضاء ساعات طويلة  تصل إلى 8 ساعات في اليوم في غاية الخطورة خاصة أنه يوجد تطور فكري أحيانا في صناعة المحتوى وإصرار البعض على مخاطبة الأعمار الصغيرة لتغيير سلوكهم وهذا أمر خطير جدًا. 

وتابع أن مراقبة الأباء لهواتف أبنائهم ليست كبتًا لحرية الطفل ولكن لابد من متابعة مايشاهده الطفل ومراقبة سلوكه على الإنترنت لان منصات التواصل الاجتماعي أكثر خطورة من وجود الطفل بالشارع.

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