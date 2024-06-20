أول تحرك برلمانى لمواجهة شركات السياحة الوهمية لخداع الحجاج المصريين

تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بشأن حالات النصب والخداع التي تعرض لها بعض الحجاج المصريين من شركات السياحة الوهمية.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إنها تلقت عددا من الشكاوى تفيد قيام بعض شركات السياحة الوهمية بالنصب على حجاج مصريين أوهمتهم بإمكانية الحج عبر تأشيرات الزيارة، مطالبة بوقفة جادة مع أصحاب هذه الشركات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وأضافت عمار، أن تلك الشركات الوهمية عرضت حياة الحجاج المصريين للخطر، ووضعتهم في مأزق حقيقي، بالرغم من أنها جمعت مبالغ مالية طائلة، متسائلة: أين الرقابة من جانب وزارة السياحة على الكيانات والشركات السياحية التي أوهمت المصريين بالسماح لحاملي تأشيرات الزيارة بأداء مناسك الحج؟

وطالبت النائبة برد جميع المبالغ التي تحصلت عليها الشركات الوهمية إلى المواطنين المصريين الذين تعرضوا لأزمة حقيقية خلال موسم الحج، مع ضرورة وضع استراتيجية نتفادى من خلالها تكرار مثل تلك الأزمة في موسم الحج المقبل.