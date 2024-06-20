الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024| ألفارو موراتا يقود هجوم إسبانيا ضد إيطاليا

ألفارو موراتا
ألفارو موراتا

أعلن لويس دي لا فونتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب إيطاليا، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفخال، روبين لو نورماند، أيمريك لابورتي، مارك كوكريلا.

وسط الملعب: بيدري، رودري، فابيان رويز.

الهجوم: لامين يامال، ألفارو موراتا، نيكو ويليامز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "ديفيد رايا، أليكس ريميرو، مارتين زوباميندي، ناتشو فيرنانديز، داني فيفيان، خيسوس نافاس، أليخاندرو جريمالدو، أليكس باينا، فيرمين لوبيز، ميكيل ميرينو، داني أولمو، ميكيل أوريازابال، أيوزي بيريز، فيران توريس".

ويأمل المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية لوضع قدم في الأدوار الإقصائية، خاصة أن هذه المجموعة تُسمى بـ"مجموعة الموت" نظرًا لقوة المنافسين، حيث تضم أيضًا منتخبي كرواتيا وألبانيا.

ويسعى منتخب إسبانيا، بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تصدر المجموعة الثانية، ومحاولة تخطي عقبة دور المجموعات.

ويدخل منتخب إسبانيا مباراة اليوم منتعشًا، بعد فوزه على كرواتيا بثلاثية نظيفة في مستهل مشوارهما ببطولة يورو 2024.

في المقابل، يأمل منتخب إيطاليا، بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، في مواصلة حملة دفاعه عن لقب اليورو، رغم صعوبة المواجهات في هذه المجموعة.

ويحمل المنتخب الإيطالي لقب البطولة، والذي حققه في النسخة الماضية على حساب المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

ويدخل منتخب إيطاليا هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ألبانيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من المسابقة.

ويتصدر المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وخلفه منتخب إيطاليا في المركز الثاني بترتيب المجموعة بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، فيما يحتل منتخبا ألبانيا وكرواتيا المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنقطة لكل منهما.

إيطاليا أمم أوروبا يورو 2024 اسبانيا مباراة إسبانيا وإيطاليا

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