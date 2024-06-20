يورو 2024| تشكيل منتخب إيطاليا لمباراة إسبانيا في الجولة الثانية

كشف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا، تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره منتخب إسبانيا، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا لمباراة إسبانيا على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أليساندرو باستوني، ريكاردو كالافيوري، جيوفاني دي ماركو.

وسط الملعب: جورجينو، نيكولو باريلا، ديفيد فراتيسي.

الهجوم: فريدريكو كييزا، مانويل بيليجريني، جيانلوكا ساكاماكا

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أليكس ميريت، جياكومو راسبادوري، جوجيلمو فيكاريو، راؤول بيلانوفا، أليساندرو بونوجيورنو، أندريا كامبياسو، ماتيو دارميان، فيدريكو جاتي، جيانلوكا مانشيني، برايان كريستانتي، ستيفان الشعراوي، نيكولو فاجيولي، مايكل فولورنشو، ماتيو ريتيجوي، ماتيا زاكاني".

ويأمل المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية لوضع قدم في الأدوار الإقصائية، خاصة أن هذه المجموعة تُسمى بـ"مجموعة الموت" نظرًا لقوة المنافسين، حيث تضم أيضًا منتخبي كرواتيا وألبانيا.

ويسعى منتخب إسبانيا، بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تصدر المجموعة الثانية، ومحاولة تخطي عقبة دور المجموعات.

ويدخل منتخب إسبانيا مباراة اليوم منتعشًا، بعد فوزه على كرواتيا بثلاثية نظيفة في مستهل مشوارهما ببطولة يورو 2024.

في المقابل، يأمل منتخب إيطاليا، بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، في مواصلة حملة دفاعه عن لقب اليورو، رغم صعوبة المواجهات في هذه المجموعة.

ويحمل المنتخب الإيطالي لقب البطولة، والذي حققه في النسخة الماضية على حساب المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

ويدخل منتخب إيطاليا هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ألبانيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من المسابقة.

ويتصدر المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وخلفه منتخب إيطاليا في المركز الثاني بترتيب المجموعة بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، فيما يحتل منتخبا ألبانيا وكرواتيا المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنقطة لكل منهما.