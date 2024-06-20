«الاتصالات»: إتاحة 200 خدمة مميكنة وإنشاء 30 مركزًا للإبداع التكنولوجى

القطاع الأعلى نموًا في عهد السيسي

تحتفل مصر، الأحد المقبل بالذكرى الـ11 لـ ثورة 30 يونيو تلك الثورة التي استطاع المصريون فيها أن يسطروا أعظم ملحمة وطنية في وجه جماعة الإخوان.

حقق قطاع الاتصالات طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصبح الأعلي نمو بين قطاعات الدولة المختلفة علي مدار الـ 5 سنوات الماضية بنسبة تجاوزت 16% وهذا بفضل دعم القيادة السياسية لخطط والاستراتيجية العامة للقطاع في ظل تنامي التطور التكنولوجي الهائل.

ويستعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في الاحتفال بالذكري الـ 11 من خلال إنجاز عدة مشروعات قومية تضم إنجاز مشروعات البنية التحتية بمشروع حياة كريمة والانتهاء من توصيل وربط الفايبر لنحو 22 ألف مبني حكومي ضمن 33 ألف مبني علي مستوي الجمهورية والانتهاء من نشر وتركيب كابلات الفايبر بدل من النحاس بنسبة إنجاز تصل 75% علي مستوى المحافظات والانتهاء من توصيل الفايبر وميكنة محافظات المرحلة الأولي من مشروع التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتنمية قطاع الاتصالات حيث استطاع القطاع تحقيق أعلي معدلات نمو في تاريخه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلي أن ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث وبداية قوية لاستكمال بناء مصر الرقمية للجمهورية الجديدة.

وأكد الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أبرز المشروعات القومية التي شارك فيها القطاع إنجاز مشروعات الاتصالات بمبادرة حياة كريمة والتي كانت بمثابة المحرك الأساسي للتنمية الشاملة في محافظات مصر حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولي والتي تشمل إنشاء شبكة كابلات الألياف الضوئية لعدد 1400 قرية توصيل الإنترنت لعدد 3.5 مليون منزل وإتاحة الخدمات البريدية المتطورة بعد تطوير 3840 مكتب بريد وإنشاء ألف برج لتقوية شبكات الهاتف المحمول وتعزيز التنمية البشرية والتوعية ومحو الأمية الرقمية.

وألمح الوزير إلي أن سيتم الانتهاء من إنشاء 30 مركز ربداع مصر الرقمية خلال العام الجاري سيتم افتتاح نحو 20 مركزا منهم قبل 30 يونيو الجاري، موضحًا أن حجم الاستثمارات بلغت 5 مليارات جنيه بهدف توفير فرص لتدريب وتأهيل الشباب واحتضان الأفكار الناشئة وريادة الأعمال، موضحا أن الوزارة تستهدف تدريب نصف مليون مستفيد خلال العام 2024-2025 ضمن مبادرات مصر الرقمية باستثمارات تصل 2 مليار جنيه.

واوضح الوزير أن الوزارة أيضا ستعلن عن إتاحة خدمات جديدة علي منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة ليصل عدد حزمة الخدمات المتاحة إلي 200 خدمة تضم خدمات متنوعة للتموين والعدل والشهر العقاري والتوثيق والتقاضي والمحاكم والسجل التجاري والتامينات الاجتماعية والتضامن الاجتماعي والزراعة والاستثمار والأحوال المدنية وغيرها من الخدمات اليومية الحياتية للمواطنين.

وعن استثمارات الألياف الضوئية وقال الوزير إن الوزارة انتهت من تنفيذ خطة لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية باستثمارات 150 مليار جنيه لنشر خدمات الانترنت فى كافة أنحاء الجهورية ورفع كفاءة الخدمة، موضحًا أنه تم إنشاء 3048 محطة تغطية جديدة بخدمات المحمول لإتاحة النفاذ واستيعاب الطلب المتنامى على خدمات الاتصالات للمواطنين.

مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة

قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتم بدء التشغيل التجريبى لها حيث تتضمن 4 مبان وهى مبنى للتدريب يضم كلا من المعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة والتى تعد مركزا للتميز لدعم البحث والتطوير وريادة الأعمال فى مجال التقنيات والأدوات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة. وتضم 11 معملا بحثيا متقدما فى مجالات التصميم والتصنيع الميكانيكى، والإلكترونيات والروبوتات، وإنترنت الأشياء والطباعة الرقمية والحوسبة المتقدمة، والذكاء الاصطناعى، والتأهيل والميكانيكا الحيوية، والمعايرة والقياسات الدقيقة، والواقع الافتراضى والمعزز والواقع الممتد، إضافة إلى عدة معامل للتدريب المعيارى والتجريب وحاضنات ومسرعات الأعمال.

كما تضم مدينة المعرفة أيضا مركز إمحوتب للإبداع والتطوير، وجامعة مصر للمعلوماتية وهى أول جامعة متخصصة بإفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وتضم 4 كليات هى: علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم. وتمنح الجامعة شهاداتها بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.