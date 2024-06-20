الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشاري نفسي يوضح معنى متلازمة العقل غير السعيد بسبب السوشيال ميديا

متلازمة العقل
متلازمة العقل

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، خطورة السوشيال ميديا مؤكدًا أن بعض الناس أصبح لديهم  إدمان لتتبع الأخبار السلبية مثل كورونا والبراكين والزلازل والتي تتسبب في حالة من اليأس والإحباط والشعور بالاكتئاب.

وأضاف خلال حواره ببنرامج "الحقيقة"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاستغراق بصفحات الترفية لوقت طويل يتسبب في عمل متلازمة العقل غير السعيد والتي تتسبب في  نوع من الإحباط لعدم قدرة الشخص على مواكبة وسائل الترفية ومستوى المعيشة وعدم الرضاء عن شكل الحياة.

يجب أن نوسع سلوك الإنسانية في البيوت

وتابع أنه يجب أن نوسع سلوك الإنسانية في البيوت وأن تكون العلاقة مع الأبناء وجهًا لوجه والاستماع لبعض ومشاهدة الأعمال التلفزيونية ومناقشتها  مما يقلل وقت الجلوس على السوشيال ميديا كما يجب إعادة الدفء العاطفي في المنزل لأن أغلب الأطفال يلجأوا للسوشيال ميديا نتيجة للبرود الإنساني بالمنزل.  
 

استشاري الصحة النفسية السوشيال ميديا صفحات الترفية متلازمة العقل الغير سعيد الإنسانية

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