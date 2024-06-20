الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تبدأ السبت المقبل.. تعرف على توزيع درجات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم شكل وعدد أسئلة وتوزيع درجات الثانوية العامة 2024 حيث تنطلق الامتحانات 2024 المضافة للمجموع، يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، وستكون الامتحانات بنظامي الاختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، والمقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، وفيما يلي توزيع درجات لكافة مواد الثانوية العامة 2024.

توزيع درجات الثانوية العامة 2024 مادة اللغة العربية

جاءت توزيع درجات الثانوية العامة 2024 مادة اللغة العربية من 80 درجة، ويأتي توزيع الدرجات بين الآتي:-

- 4 أسئلة مقالية.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد 51 سؤالًا.

- إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالًا.

مادة اللغات الأجنبية الأولى “الإنجليزية والألمانية والفرنسية” في امتحانات الثانوية العامة 2024

txt

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع الشعب

 

مجموع درجات اللغات الأجنبية الأولى هو 50 درجة، ويتم توزيعها بين الآتي:-

- 3 أسئلة مقالية.

- 34 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص.

- إجمالي عدد الأسئلة: 37 سؤالًا.

توزيع درجات مادة اللغات الأجنبية الثانية “الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية”.

- مجموع درجات اللغات الأجنبية الثانية الكلي هو 40 درجة، ويتم توزيعها بين الآتي:

- سؤالين مقالي.

- 29 سؤال اختيار من متعدد.

- إجمالي عدد الأسئلة: 31 سؤالًا.

txt

رابط النماذج الاسترشادية لأسئلة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

txt

تنسيق 2024.. لطلاب الثانوية العامة تعرف على كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 علمي علوم

يخصص للمواد العلمية وهي “الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا” 60 درجة ويتم توزيع الدرجات بين الآتي:

- سؤالين مقاليين.

- يبلغ عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 44 سؤالًا.

- إجمالي عدد الأسئلة: 46 سؤالًا.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 أدبي

يخصص للمواد الأدبية “التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع” يكون إجمالي الدرجات 60 درجة، ويتم توزيع الدرجات بين الآتي:

- سؤالين مقاليين.

- يبلغ عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 44 سؤالًا.

- إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

توزيع درجات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

تنقسم مواد شعبة علمي رياضة إلى الرياضة البحتة “مادة الجبر والهندسة والتفاضل والتكامل” بمجموع 60 درجة، والرياضة التطبيقية “مادتي الاستاتيكا والديناميكا” بمجموع 60 درجة، ويتم توزيعها بين الآتي:

توزيع درجات مادة الجبر والهندسة

txt

الثانوية العامة 2024.. المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية على مدرسة أبولّو

يخصص لمادة الجبر والهندسة 30 درجة يتم توزيعها بين الآتي:

- سؤالين مقاليين.

- 18 سؤالًا اختيار من متعدد.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

توزيع درجات مادة التفاضل والتكامل

يخصص لمادة التفاضل والتكامل 30 درجة يتم توزيعها بين الآتي:

- سؤالين مقاليين.

- 18 سؤالًا اختيار من متعدد.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

توزيع درجات مادة الاستاتيكا

يخصص لمادة الاستاتيكا 30 درجة يتم توزيعها بين الآتي:

- سؤالين مقاليين.

- 18 سؤالًا اختيار من متعدد.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

توزيع درجات مادة الديناميكا

يخصص لمادة الديناميكا 30 درجة يتم توزيعها بين الآتي:

- سؤالين مقاليين.

- 18 سؤالًا اختيار من متعدد.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

أقرأ ايضا: موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 والمراجعة النهائية لمادة الغة العربية

توزيع درجات الثانوية العامة 2024 درجات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 مادة اللغة العربية اللغة العربية مجموع درجات اللغات الأجنبية

مواد متعلقة

الصحة: تقدم 4 آلاف و548 خدمة طبية مجانية فى مجال طب نفس المسنين

التفاصيل الكاملة.. موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي لعام 2024

رابط مباشر.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

توزيع درجات اللغة الانجليزية للصف الثالث الاعدادى 2024

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالقاهرة والجيزة

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

معلومات الوزراء: 4800 ميجاوات القدرة المستهدفة لمحطة الضبعة النووية

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل أكبر مؤتمر استثمارى بين مصر والاتحاد الأوروبى

أول إجراء من الطب الشرعى ضد السائق المتهم بدهس مشجعتى الأهلى

أزمات الأهلى لا تنتهى.. فرد أمن يحرر محضرًا ضد إمام عاشور بعد «خناقة المول»

سحر الكعبة الأسود: سعودى يكشف حقيقة «أعمال الشعوذة» فى أرض الله

عاجل.. لابيد: إسرائيل لم تعد الحليف الأقرب للولايات المتحدة

إنقاذ 53 مصطافا من الغرق فى رأس البر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية