تبدأ السبت المقبل.. تعرف على توزيع درجات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم شكل وعدد أسئلة وتوزيع درجات الثانوية العامة 2024 حيث تنطلق الامتحانات 2024 المضافة للمجموع، يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، وستكون الامتحانات بنظامي الاختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، والمقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، وفيما يلي توزيع درجات لكافة مواد الثانوية العامة 2024.

توزيع درجات الثانوية العامة 2024 مادة اللغة العربية

جاءت توزيع درجات الثانوية العامة 2024 مادة اللغة العربية من 80 درجة، ويأتي توزيع الدرجات بين الآتي:-

- 4 أسئلة مقالية.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد 51 سؤالًا.

- إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالًا.

مادة اللغات الأجنبية الأولى “الإنجليزية والألمانية والفرنسية” في امتحانات الثانوية العامة 2024

مجموع درجات اللغات الأجنبية الأولى هو 50 درجة، ويتم توزيعها بين الآتي:-

- 3 أسئلة مقالية.

- 34 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص.

- إجمالي عدد الأسئلة: 37 سؤالًا.

توزيع درجات مادة اللغات الأجنبية الثانية “الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية”.

- مجموع درجات اللغات الأجنبية الثانية الكلي هو 40 درجة، ويتم توزيعها بين الآتي:

- سؤالين مقالي.

- 29 سؤال اختيار من متعدد.

- إجمالي عدد الأسئلة: 31 سؤالًا.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 علمي علوم

يخصص للمواد العلمية وهي “الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا” 60 درجة ويتم توزيع الدرجات بين الآتي:

- سؤالين مقاليين.

- يبلغ عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 44 سؤالًا.

- إجمالي عدد الأسئلة: 46 سؤالًا.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 أدبي

يخصص للمواد الأدبية “التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع” يكون إجمالي الدرجات 60 درجة، ويتم توزيع الدرجات بين الآتي:

- سؤالين مقاليين.

- يبلغ عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 44 سؤالًا.

- إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

توزيع درجات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

تنقسم مواد شعبة علمي رياضة إلى الرياضة البحتة “مادة الجبر والهندسة والتفاضل والتكامل” بمجموع 60 درجة، والرياضة التطبيقية “مادتي الاستاتيكا والديناميكا” بمجموع 60 درجة، ويتم توزيعها بين الآتي:

توزيع درجات مادة الجبر والهندسة

يخصص لمادة الجبر والهندسة 30 درجة يتم توزيعها بين الآتي:

- سؤالين مقاليين.

- 18 سؤالًا اختيار من متعدد.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

توزيع درجات مادة التفاضل والتكامل

يخصص لمادة التفاضل والتكامل 30 درجة يتم توزيعها بين الآتي:

- سؤالين مقاليين.

- 18 سؤالًا اختيار من متعدد.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

توزيع درجات مادة الاستاتيكا

يخصص لمادة الاستاتيكا 30 درجة يتم توزيعها بين الآتي:

- سؤالين مقاليين.

- 18 سؤالًا اختيار من متعدد.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

توزيع درجات مادة الديناميكا

يخصص لمادة الديناميكا 30 درجة يتم توزيعها بين الآتي:

- سؤالين مقاليين.

- 18 سؤالًا اختيار من متعدد.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

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