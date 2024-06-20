كريمة الحفناوى: «تمرد» جمعت المصريين والشعب كان جاهزًا للنزول ضد الإخوان فى 30 يونيو.. ومشاركته فى الثورة أشبه بالاحتفال

- قالت إن الجماعة حاولت العودة إلى الحكم بقوة الإرهاب

- الاعتداء على الكاتدرائية كان صدمة للشعب كله لأن البابوات والكنيسة لهم تقديس عند جميع المصريين

- صعدت فوق سيارة مرسى لأن تعامله مع أمهات شهداء يناير غير إنسانى

- تكميم فم الراحلة شاهندة مقلد أمام الاتحادية مشهد دال على عدم احترام الإخوان المرأة

- «جبهة الإنقاذ» ضمت خليطًا من كل مصر وعملت لإسقاط حكم «الإرهابية» منذ الإعلان الدستورى

- «الجبهة» دعمت «تمرد» سياسيًا ولوجستيًا لإسقاط مرسى بطريقة سلمية وديمقراطية

- الناس تنافسوا على جمع التوقيعات فى كل ربوع الجمهورية للدفاع عن وطنهم وخوفًا من ضياعه

قالت كريمة الحفناوى، الكاتبة والقيادية بالحزب الاشتراكى المصرى، إن جموع الشعب المصرى كانت ممهدة للنزول ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية قبل ثورة ٣٠ يونيو بشهور عديدة، ما جعلها تتنافس لجمع التوقيعات وملء استمارات حملة «تمرد» لإسقاط الإخوان بطريقة سلمية وديمقراطية، للدفاع عن وطنها، خوفًا عليه من الضياع والتقسيم، خاصة بعد مشهد الاعتداء على الكاتدرائية، الذى مثّل صدمة لكل المصريين، الذين يحملون فى قلوبهم تقديسًا خاصًا للكنيسة والبابا.

وأوضحت «الحفناوى»، خلال حديثها لبرنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز على فضائية «إكسترا نيوز»، الذى تنشر «الدستور» الجزء الثانى منه، أن «جبهة الإنقاذ»، التى ضمت خليطًا من مصر كلها عملت من أجل إسقاط حكم الجماعة الإرهابية، مشيرة إلى أن تعامل الرئيس الإخوانى محمد مرسى مع أمهات شهداء يناير كان لا إنسانيًا، كما كان مشهد تكميم فم الراحلة شاهندة مقلد، أمام قصر الاتحادية لمنعها من الكلام، دليلًا على «مكانة المرأة» عند جماعة الإخوان، ويتناقض تمامًا مع ادعاءاتها الكاذبة.

■ الاعتصامات كانت موجودة أثناء فترة الإخوان ثم اتفق المجتمع على ضرورة حدوث حراك كبير.. فمتى بدأ ذلك فى اعتقادك؟

- لو نتذكر، فقد تعرضت الكنيسة المصرية لبعض الأحداث أثناء فترة حكم الإخوان، والكنيسة عاشت حالة من الصدمة، خاصة عندما تم الاعتداء على الكاتدرائية، لأن الكاتدرائية والبابوات فى مصر لهم تقديس عند المسلمين والمسيحيين، فنحن المسلمين نقدس وندخل إلى الكنائس ونوقد شمعة للعذراء، ونعيّد على البابوات ولهم معزة كبيرة، لأن «مفيش حاجة اسمها مسيحى ومسلم فى مصر طول عمرها».

وأمى كانت تذهب للسيدة زينب كى توقد شمعة وتذهب للعذراء وتوقد شمعة، خاصة فى الأعياد أو فى أوقات الأزمات، لذلك كان اعتداء الإخوان على الكاتدرائية مؤشرًا فظيعًا، والإخوان سبق أن اعتدوا على عدد من الكنائس، لكن الكاتدرائية شىء كبير جدًا.

وبعدها تحركنا كلنا، والناس كلها كانت فى الشارع، وذهبنا وقتها وحاولنا الدخول إلى الكاتدرائية بعد الاعتداء لكن لم نتمكن من ذلك بسبب إجراءات التأمين، فقد كنا هناك لأننا نعتبر ما حدث مصيبتنا كلنا.

■ كنت موجودة بشكل مكثف فى المحافظات لإقامة ندوات والتحدث مع الناس.. فما الهدف من ذلك؟

- منذ أيام حركة «كفاية» كانوا للحركة لجانها التنسيقية فى كل محافظات مصر، والقوى الوطنية والسياسية كانت تتجمع فى كل المحافظات؛ للدفاع عن مصالح الشعب أمام كل الأحداث التى مرت بالوطن، والتحرك لم يكن فى القاهرة فقط.

ونزولنا للمحافظات فى هذا التوقيت كان أمرًا طبيعيًا، فقد كنا نعقد ندوات بحضور جماهيرى كبير فى القرى، وكنا نشرح للناس لماذا نقول لا، ونوضح لهم ما تتعرض له الدولة المصرية من أخطار، ونزلت فى تلك الفترة فى العديد من محافظات الجمهورية.

والناس كانوا ممهدين للنزول فى يناير ٢٠١٣، ومتأكدين من أنه لا يمكن حكم مصر بهذا الشكل، لكن الإخوان كانوا شبه مسيطرين فى تلك الفترة، ولم يسمحوا أمنيًا بنزول الناس للشارع، ثم بدأ النزول وكان يتردد شعار «يسقط يسقط حكم المرشد».

■ هل كانت القوى السياسية تهدف لرحيل الإخوان فى ذلك الوقت؟

- منذ الإعلان الدستورى للإخوان كانت «جبهة الإنقاذ» تعمل من أجل رحيل الجماعة الإرهابية، هذا ما اتفقنا عليه جميعًا، وكنا نبحث عن كيفية إتمام ذلك، وكنا نعقد مؤتمرات وتحركات، والمرأة والشباب بدأوا فى التحرك، ولكن لم يتبلور ماذا سنفعل بالتحديد، ثم بدأت الأمور تتبلور بعد الأحداث الكثيرة المتراكمة، وبدأنا فى شهر مارس ٢٠١٣ نفكر فى ماذا سنفعل؟، وبالفعل بدأ التحرك فى استمارات «تمرد» فى نهايات شهر أبريل.

و«جبهة الإنقاذ» كانت متجاوبة ومتفاعلة جدًا مع شباب حركة «تمرد»، والاجتماعات بدأت تُنقل إلى «الجمعية الوطنية للتغيير»، التى كانت تضم قيادات كبيرة مثل الدكتور عبدالجليل مصطفى والمهندس أحمد بهاء شعبان وخليل رشاد وجورج إسحاق ومحمد أبوالغار وأسامة الغزالى حرب، ومجموعة كبيرة أخرى من القوى والرموز، وممثلين عن كل الأحزاب المصرية، أى أنها ضمت مصر كلها، وكانت خليطًا متجانسًا جدًا.

ومعظم اجتماعات الجبهة كان يتم فى مقر الحزب المصرى الديمقراطى، وعقب كل جلسة كنا نعرض مطالبنا، وكان هناك اتفاق بين كل أعضاء الجبهة التى ضمت كل الاتجاهات، وكان هناك هدف واحد وهو رحيل الإخوان.

■ كيف أدارت «جبهة الإنقاذ» الهجوم ورد الفعل ضد الإخوان؟

- بدأنا نفكر فى كيف يكون التحرك بعد الأحداث، ثم بدأت فكرة حركة «تمرد»، وكنا نفكر فى طريقة لجمع توقيعات من المصريين من أجل إسقاط محمد مرسى بشكل ديمقراطى وبطريقة سلمية، وفكرنا فى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

واستمارة «تمرد» كانت بسيطة جدًا، والشباب نزلوا الأقاليم من أجل جمع توقيعات المصريين على استمارة الحملة، و«جبهة الإنقاذ» قدمت دعمًا لوجستيًا وغطاءً سياسيًا لـ«تمرد»، لجمع التوقيعات على الاستمارات وسحب الثقة من «مرسى»، كما كنا نجمع تبرعات لطباعة الاستمارات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تأجير مقر الحركة، وكلنا كنا نساندها ونعمل معًا، وكان هناك احترام متبادل وثقة.

ومصر كلها كانت تجمع توقيعات لـ«تمرد»، وأذكر أننا عندما ذهبنا إلى المحلة الكبرى وجدنا الناس فى النادى الاجتماعى هناك يجمعون توقيعات بالملايين، وكانت فرحة كبيرة جدًا، وكذلك عندما ذهبنا أيضًا إلى المنوفية، فقد كان الناس فرحانين جدًا بتوقيع استمارة «تمرد»، كما كانت هناك احتفاليات فى الدقهلية.

وكنا دائمًا نتحدث مع الناس فى الشوارع، ولم تكن هناك أى عقبات فى جمع التوقيعات، لأنه كان هناك التحام بين الجيش والشعب، ولم يسمح الجيش والشرطة بالاعتداء على أى مواطن أو بالتضييق عليه، وكل الأجهزة تعاملت على أن المواطنين يمارسون حقوقهم السياسية ولا يجب التعرض لهم، وفعلًا لم يتعرض لنا أحد فى كل ربوع الجمهورية، بل كان هناك تنافس فى جمع التوقيعات.

وعندما بدأ الإحساس بأن الأمور دخلت فى مرحلة الجد، أى بعد حرق المقر الخاص بـ«تمرد»، تم الانتقال لمقر جديد، وكان للشباب دور أساسى، وكانوا يقفون بجدية، ويتواجدون فى كل الأماكن وحتى فى بعض الأكشاك بالشوارع.

■ ما كواليس اعتراضك موكب محمد مرسى وصعودك فوق سيارته وهو رئيس الجمهورية؟

- كانت هناك وعود لأمهات وأسر شهداء ثورة يناير، للحصول على حقوق أبنائهم، كما كانت هناك وعود لمصابى الثورة بالحصول على العلاج والأجهزة التعويضية، وقد ذهبوا أكثر من مرة إلى مجلس الشعب، وكانت الحدوتة لا تنتهى.

وأذكر أن السيدة سامية الشيخ، وهى والدة الشهيد محمد الجندى الشجاع، كانت مع بعض الأهالى وقالوا إنهم سيذهبون إلى منزل محمد مرسى فى شارع التسعين فى منطقة التجمع، وذهب معهم ممثلون عن منظمات حقوقية وصحفيون ومجموعة كبيرة من القيادات المدنية، وتم الاتفاق على أن يكون الأمر يوم الجمعة، وكان الجميع يرتدى الزى الأسود، وكل أسرة تحمل صورة شهيدها، ووقفنا هناك بصمت فى احتجاج سلمى به خشوع وألم وحزن على الشهداء.

وكان هناك قيادات أمنية من الحراسة الخاصة بـ«مرسى» وطلبوا منا فض الاحتجاج، وصُدمنا لعدم خروجه للقاء أمهات الشهداء وجبر خواطرهن، ثم وجدنا سيارة الرئاسة تتحرك إلى صلاة الجمعة، ولم أفكر فيما حدث، بل وجدت نفسى أمام السيارة، وأنا أعترض الموكب الرئاسى.

وكان الجميع ينتظر منه جبر خاطر الأمهات، وشعرنا بعدم إنسانيته، وقلت وقتها: «مش هيمشى»، ثم قفزت فوق السيارة دون تفكير، وقلت له: «عايز تصلى وترضى ربنا ولا تريد أن تجبر بخاطر أمهات الشهداء»، ثم قفز أحد زملائى فوق السيارة من بعدى، وتحايل علينا طاقم الحراسة للنزول، لكنها «كبرت فى دماغنا» وقلنا إنه لا بد من حديثه مع أمهات الشهداء، لكن انتهى المشهد بعدم خروجه إليهن، ما جعلهن يشعرن لحظتها بالقهر، وكان المشهد لا إنسانيًا.

■ كيف كانت كواليس أيام الثورة من ٣٠ يونيو وحتى ٣ يوليو؟

- أذكر أنى كنت فى مدينة الإنتاج الإعلامى وقت خطاب المهلة، الذى ألقاه الفريق أول، آنذاك، عبدالفتاح السيسى، وقتها، وكنت موجودة فى أحد الاستديوهات، وكان من أجمل الأيام، وكنا نجلس فى الشارع فى هذه الفترة طويلًا لنشاهد احتفالات المصريين بالثورة، وكان الجميع ينزل من السيارات للاحتفال والرقص حتى يوم ٣ يوليو.

وحتى قبل ٣٠ يونيو كنا ننزل على شكل مجموعات وكلنا ثقة من نزول الناس إلى الشارع، خاصة من كانوا يسمون بـ«حزب الكنبة»، واحتفال المصريين فى ٣ يوليو ٢٠١٣ كان حقيقيًا للغاية، وكنا نشعر بثقة كبيرة قبل ٣٠ يونيو من أن الشعب المصرى بأكمله سيخرج ضد حكم الإخوان، وأذكر أننى اتفقت يوم الثورة مع إحدى المجموعات للتحرك من أمام مسجد النور بالعباسية وصولًا إلى قصر الاتحادية.

وفى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ كان نزول المسيحيين أكبر من مثيله فى ٢٥ يناير ٢٠١١؛ لأن الوضع فى ذلك الوقت كان يتطلب خروج الشعب المصرى بأكمله دفاعًا عن وطنه من الضياع تحت حكم الجماعة الإرهابية، ورفضًا لتقسيم الوطن وانتشار الفتن بين المصريين.

وكنا أثناء ذلك على تواصل دائم أيضًا مع زملائنا فى ميدان التحرير، الذين أبلغونا يوم الثورة بأن الأعداد تخطت حينها الملايين، ولا يمكن أن أنسى الهتاف الذى ظل يتردد حينها ويقول «الشعب يريد إسقاط النظام.. الشعب خلاص أسقط النظام».

■ فى رأيك.. كيف ساعدت حملة «تمرد» فى توعية الشعب المصرى بضرورة التخلص من حكم الإخوان؟

- حملة «تمرد» استطاعت أن تجمع كل المصريين حولها، ونظمت نفسها دون انتظار أى شىء، وظهر تأثيرها بشدة داخل الميدان، سواء فى التحرير أو أمام قصر الاتحادية، خاصة منذ يوم ٣٠ يونيو وحتى ٣ يوليو ٢٠١٣، وقت إسقاط حكم جماعة الإخوان.

وبعد ثورة ٣٠ يونيو، كانت هناك موجات من العنف الإرهابى ارتكبتها جماعة الإخوان، لأنها حاولت العودة للسلطة من خلال التنكيل بالمسيحيين وتفجير الكنائس الكبيرة فى مصر، فضلًا عن الدعاوى السلفية بشأن الامتناع عن الاحتفال بأعياد المسيحيين.

والإخوان فى جميع الدول الأخرى كانوا ينتظرون سيطرة الجماعة الإرهابية على الحكم فى مصر بهدف الوصول إلى حلم الخلافة، ويصورون المشهد على أننا ضد الدين، لكننا لم نكن ضد الدين الإسلامى إطلاقًا بل كنا ضد استخدام الدين فى السياسة والمتاجرة به، أو قتل أشقائنا باسم الدين، لأن الوطن للجميع وليس للمسلمين فقط.

■ ما كواليس مشهد تكميم أحد الإخوان فم الراحلة شاهندة مقلد أمام قصر الاتحادية لعدم الحديث؟

- الراحلة شاهندة مقلد تعرضت لمشهد تكميم فمها أثناء تظاهرها فى يوم ٥ ديسمبر ٢٠١٢، وكنا فى بداية شارع الاتحادية وتم الاتفاق على الاحتجاج على فض اعتصام الاتحادية، وكان هناك اتفاق بين السيدات على الخروج كرد فعل على الظلم وضرب الشباب أمام القصر الجمهورى.

وكانت شاهندة مقلد فى طليعة الاحتجاج لبدء الهتاف بصحبة زملاء آخرين، فإذا بشاب إخوانى يضع يده على فمها لمنعها من الكلام، وكان هذا من المشاهد التى تم توثيقها للدلالة على عنف الإخوان، لأنه وفى الممارسة العملية على الأرض اتضح أن الإخوان لا يحترمون السيدات ولا يقدرون المرأة، على عكس كل ما كانوا يدعونه من قبل، وكانت «الأخوات» من الجماعة لهن دور فى تشويه سمعة السيدات اللاتى يشاركن فى الاحتجاجات ضد الجماعة.

ومن المشاهد الدالة أيضًا أن القوى السياسية أثناء احتجاجات محمد محمود وضعت لافتة مكتوبًا عليها «ممنوع دخول الإخوان»، وكان ذلك فى نفس التوقيت فى ديسمبر، وأعقبت ذلك أحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود.