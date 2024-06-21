دعاء الفجر اليوم الجمعة 21-6-2024 

دعاء الفجر وخاصة في يوم الجمعة له مكانه خاصة عند المسلمين، فيوم الجمعة من الأيام المباركة التي يستجاب فيها الدعاء وخاصة في وقت الفجر.

وجاءت صيغ متعددة في السنة النبوية عن دعاء الفجر، تعرض الدستور بعض منها في التقرير التالي.

دعاء الفجر مكتوب

جاءت صيغ دعاء الفجر الواردة في أمهات الكتب كما يلي:-

(اللَّهُمَّ اجْعَلْنا مِمَّنْ دَعَاكَ فَأَجَبْتَهُ وَتَضَرَّعَ إِلَيْكَ فَرَحِمْتَهُ وَسَأَلَكَ فَأَعْطَيْتَهُ، وَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ وَ إِلَى بُلُوغِ جَنَّتِكَ وَفَّقْتَهُ وَهَدَيْتَهُ).

دعاء الفجر.. يا رَبِّ إِن عَظُمَت ذُنوبي كَثرَةً.. فَلَقَد عَلِمتُ بِأَنَّ عَفوَكَ أَعظَمُ

إِن كانَ لا يَرجوكَ إِلّا مُحسِنٌ.. فَبِمَن يَلوذُ وَيَستَجيرُ المُجرِمُ

أَدعوكَ رَبِّ كَما أَمَرتَ تَضَرُّعًا.. فَإِذا رَدَدتَ يَدي فَمَن ذا يَرحَمُ

ما لي إِلَيكَ وَسيلَةٌ إِلا الرَجا.. وَجَميلُ عَفوِكَ ثُمَّ أَنّي مُسلِمُ

اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على سيدنا محمد النبي الأمي صلاة تزيل عني بها الهم والغم والحزن والمخاوف والأوهام، صلاة تشفيني بها من جميع الأمراض والأسقام.