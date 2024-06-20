سحر الكعبة الأسود: سعودى يكشف حقيقة «أعمال الشعوذة» فى أرض الله

قلّل الناشر فتحي المزين، مما أثير من شائعات عبر منصات ووسائط التواصل حول انتشار أعمال سحر أسود في بيت الله الحرام خلال موسم الحج هذا العام، وكان نتيجته عدد هائل من الوفيات شهده الموسم الحالي.

وحول ما أثير من أكاذيب وشائعات عن تواجد وانتشار أعمال سحر أسود في موسم الحج لهذا العام، ما نتج عنه عدد كبير في الوفيات بين ضيوف الرحمن، مقارنة بمواسم الحج السابقة، استنكر المزين في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك هذه الأقاويل الكاذبة.

وقال "المزين" في منشوره: "كفاكم شائعات وقلة أدب..أخبرني صديقي السعودي ممن كُلف بتنظيف مشعر عرفات أن الأوراق ــ ويقصد بها الأوراق التي ادعي أنه مكتوبه فيها سحر أسود بها أدعية وأذكار كتبها الحجاج وبسبب الزحام وقعت منهم على الأرض، يرجى التثبت والتبين قبل نشر الأخبار.. اللهم نجّنا من فتنة مواقع التواصل يا رب.

أضاف المزين: "مستغرب تبقى قاعد فاضى فى بيتكم، وتفتى فى أمور توديك جهنم بدون داعى.. كفاية فراغ بقى.. والصمت فضيلة يا جماعة والله.. شوية صمت وهدوء، بلاش تروحوا فى سكة الشيطان والرغى الفاضى.. الناس هنا زعلانة أوى من الكلام ده.. عيب والله عيب."

يشار إلي أن موسم الحج لهذا العام، شهد ارتفاع ملحوظ في عدد وفيات الحجيج، وصل في بعض التقديرات إلى 1000 حاج، من جنسيات مختلفة نظرا لارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة هذا العام.

وكشفت السلطات السعودية في وقت سابق أن حصيلة الوفيات بين حجاج بيت الله هذا العام وصلت إلى 900 حاج غالبيتهم من المصريين، ومعظم الوفيات مرتبطة بأسباب ارتفاع درجات الحرارة والطقس.