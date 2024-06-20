الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024|الدنمارك تتعادل مع إنجلترا وتشعل حسابات التأهل بالمجموعة

مباراة الدنمارك وانجلترا
مباراة الدنمارك وانجلترا

تعادل منتخب الدنمارك مع نظيره منتخب إنجلترا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بنفس النتيجة.

أحداث الشوط الأول

واستحوذ منتخب إنجلترا على مجريات اللعب في بداية المباراة، ثم عادل المنتخب الدنماركي الكفة واقتسما الاستحواذ على الكرة، ثم انقلب لصالح المنتخب الدنماركي.

وقدم كلا المنتخبين أداءً هجوميًا جيدًا خلال أحداث الشوط الأول وهددا المرميين، لكن الأداء الهجومي للمنتخب الإنجليزي كان له الأفضلية في الدقائق الأولى من المباراة وفي الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط.

وأهدر فيل فودين فرصة تسجيل الهدف الأول لمنتخب انجلترا في الدقيقة 12 بعدما تحصل على الكرة على حدود منطقة جزاء الدنمارك وسددها مباشرة ناحية المرمى واعتلت التسديدة العارضة.

واستمرت محاولات لاعبي منتخب انجلترا لتسجيل هدف التقدم حتى سجله هاري كين في الدقيقة 18 بعدما تلقى تمريرة كيل والكر داخل المنطقة وسدد الكرة على يمين الحارس وسكنت الشباك.

وتقدم منتخب الدنمارك للهجوم في الدقائق التالية من عمر المباراة لتسجيل هدف التعادل والاحتفاظ بحظوظهم في العودة لنتيجة المباراة والمنافسة على الانتصار.

وسجل مورتن هوليماند هدف التعادل لمنتخب الدنمارك في الدقيقة 34 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك.

وتبادل كلا المنتخبين الفرص الهجومية في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول على أمل تسجيل هدف التقدم، لكن أغلب محاولاتهم فشلت في الوصول للمرمى وتهديدها.

وسدد لاعبو منتخب الدنمارك 3 كرات على المرمى من 7 محاولات واعترض دفاع الدنمارك 4 كرات، مقابل تسديدتين من 4 محاولات لمنتخب انجلترا وخرجت كرة من الملعب واعترض الدافاع أخرى.

واستحوذ منتخب الدنمارك على مجريات اللعب بنسبة 51% مقابل 49% لصالح منتخب انجلترا.

 أحداث الشوط الثاني 

واستحوذ منتخب انجلترا على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا من كلا الفريقين وقدم كلًا منهما أداءً هجوميًا جيدًا وهددا المرميين.

وأهدر لاعبو المنتخبين فرصًا محققة للتسجيل، وعلى الرغم من ذلك إلا أن أغلب تسديدات المنتخب الإنجليزي في الشوط الثاني خرجت من الملعب.

وأجرى جاريث ساوثجيت، المدير الفني لانجلترا، عددًا من التغييرات الهجومية على تشكيل فريقه خلال الشوط الثاني من أجل دفع الفريق لتسجيل الهدف الثاني وخطف الانتصار.

وكذلك دفع كاسبر هوليماند بيوسف بولسين في النصف ساعة الأخيرة من المباراة لتدعيم الأداء الهجومي لفريقه.

وسدد لاعبو منتخب الدنمارك 7 كرات على المرمى من أصل 14 محاولة وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع 5 تسديدات، مقابل 4 تسديدات من 11 محاولة لمنتخب انجلترا وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة.

واستحوذ لاعبو منتخب انجلترا على مجريات اللعب بنسبة 52% مقابل 48% لصالح منتخب الدنمارك.

ورفع منتخب انجلترا رصيده لـ4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما رفع منتخب الدنمارك رصيده لنقطتين في المركز الثالث بترتيب المجموعة خلف منتخب سلوفينيا، صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

الدنمارك انجلترا يورو 2024 أمم أوروبا مباراة الدنمارك وإنجلترا

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