الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 21-6-2024 فى البنوك 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة عند نفس المستوى السعري الذي سجله طوال الأسبوع بالتزامن مع توقف حركة التداولات في البنوك المصري مع أجازة عيد الأضحى التي تنتهي يوم الأحد المقبل.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 21-6-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

47.63 جنيه للشراء.

47.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة:

شراء: 47.66 جنيه مصري

بيع: 47.76 جنيه مصري

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

شراء: 47.74 جنيه مصري

بيع: 47.84 جنيه مصري

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سعر الدولار اليوم الخميس 20-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

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ارتفاع سعر لوحة سيارة "جبل 8" لـ860 ألف جنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.72 جنيه للشراء.

47.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى "cib"

47.66 جنيه للشراء.

47.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامى

47.75 جنيه للشراء.

47.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم الخميس 20-6-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في مصر

 

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري استقرار سعري منذ بداية الإسبوع الجاري، وسجل سعره كالتالي: 

47.66  جنيه للشراء.

47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم استقرار سعري مع استمرار أجازة البنوك المصرية التي بدأت مع بداية أجازة عيد الأضحى على أن تعاود التداول يوم الأحد المقبل، وسجل سعر الدولار في بنك مصر: 

47.66 جنيه للشراء.

47.76 جنيه للبيع.

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توقعات أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024 المقبل

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ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد توترات الشرق الأوسط

اقرأ المزيد 

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

العملة شراء بيع
الدولار الأمريكي (USD)47.639147.7591
اليورو (EUR)51.424251.5464
الجنيه الإسترليني (GBP)60.875061.0123
الفرنك السويسري (CHF)53.155453.2848
100 ين ياباني (JPY)30.309830.3792
الريال السعودي (SAR)12.704012.7320
الدينار الكويتي (KWD)155.4846155.8617
درهم إماراتي (AED)12.974813.0031
اليوان الصيني (CNY)6.57136.5852
الدينار الأردني (JOD)67.400567.4847
الريال العماني (OMR)124.0584124.1081
الريال القطري (QAR)13.108113.1169
الكرونة السويدية (SEK)4.5209054.542472
الدولار الكندي (CAD)34.656834.7535
الدينار البحريني (BHD)126.7755126.8165
الليرة التركية (TRY)8.79568.8317

 

 

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