سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 21-6-2024 فى البنوك 

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة عند نفس المستوى السعري الذي سجله طوال الأسبوع بالتزامن مع توقف حركة التداولات في البنوك المصري مع أجازة عيد الأضحى التي تنتهي يوم الأحد المقبل.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 21-6-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

47.63 جنيه للشراء.

47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة:

شراء: 47.66 جنيه مصري

بيع: 47.76 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

شراء: 47.74 جنيه مصري

بيع: 47.84 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.72 جنيه للشراء.

47.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى "cib"

47.66 جنيه للشراء.

47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامى

47.75 جنيه للشراء.

47.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري استقرار سعري منذ بداية الإسبوع الجاري، وسجل سعره كالتالي:

47.66 جنيه للشراء.

47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم استقرار سعري مع استمرار أجازة البنوك المصرية التي بدأت مع بداية أجازة عيد الأضحى على أن تعاود التداول يوم الأحد المقبل، وسجل سعر الدولار في بنك مصر:

47.66 جنيه للشراء.

47.76 جنيه للبيع.

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