كيف تعايش مجتمع الألبينو مع ارتفاع درجات الحرارة؟.. مؤسس "ألبينو مصر" يوضح

أكد أحمد أسعد، مؤسس صفحة ألبينو مصر، أهمية توحيد جهود المجتمع لدعم ومساعدة الألبينو في مصر، موضحًا أن الألبينو يعتبر حالة ناتجة عن خلل جيني أو وراثي، ولا يفرق بين الرجل والمرأة.

وأضاف أسعد، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه يتسبب نقص الميلانين، الصبغة المسئولة عن لون الجلد والشعر والعينين، في ظهور هذه الحالة، وبالتالي، يكون الألبينو أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد، نتيجة التعرض لأشعة الشمس.

وأوضح أنهم يواجهون تحديات في الرؤية، مثل مرض الاستجماتزم واهتزاز المخلتين، محذرًا من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتعرض المطول لأشعة الشمس، خاصة للأشخاص المصابين بمرض الألبينو، ويُفضل أن يلجأوا إلى ارتداء ملابس واقية واستخدام واق شمسي عالي الحماية للحفاظ على صحتهم في ظروف الطقس الحارة.

في ختام حديثه، دعا "أسعد" إلى تعزيز التوعية حول قضايا الألبينو وتقديم الدعم لهم في مصر وخارجها.